Uno sguardo sulla cultura delle Marche in Germania. Lunedì 24 settembre alle 18.30 allo Stuttgart, Marktplatz, 1 di Stoccarda, saranno ospitate e messe in mostra le opere di ventisette artisti marchigiani che hanno avuto l’onore di ricevere il premio “ Il Marchigiano dell’Anno” per le loro qualità artistiche. Il prestigioso evento è organizzato dal Centro Studi Marche, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, il Rathaus di Stoccarda, il Consiglio Regionale Marchigiani nel Mondo e Ameg (Associazione Marchigiani Emigrati in Germania).

Tutte le opere fanno parte della prestigiosa collezione del Centro Studi Marche di Roma. La manifestazione rientra, a pieno titolo, tra gli scopi principali dell’ attività del Cesma e si svolgerà alla presenza del direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda Adriana Cuffaro, del Presidente del Cesma Massimo Ciambotti, della segretaria Pina Gentili e del crtitico d’arte Paola Ballesi. Gli artisti presneti sono Sergio Belfioretti, Trento Cionini, Anna Claudi, Eros Donnini, Gio’ Fiorenzi, Donatella Fogante, Natalia Gasparucci, Alberto Giorgi, Franco Giuli, Luciano Gregoretti, Guelfo, Carlo Iacomucci, Mario Logli, Maurizio Meldolesi, Sandro Pazzi, Oscar Piattella, Attilio Pierelli, Nino Ricci, Nazareno Rocchetti, Mario Sasso, Achillea Spaccazzochi, Egidio Spugnini, Luigi Teodosi, Sandro Trotti, Valeriano Trubbiani, Vladimiro Tulli e Giuliano Vangi.