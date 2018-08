IL RADUNO organizzato dalla Scuderia Marche-Club Motori Storici. Cinquanta auto costruite entro il 1945 arriveranno da tutta Italia giovedì intorno alle 18

Domenica a Civitanova si svolgerà l’undicesima edizione del raduno di auto storiche Sibillini e dintorni, organizzato dalla Scuderia Marche – Club Motori Storici. L’associazione, composta da circa 500 soci appassionati di auto d’epoca, è stata fondata nel 2001 riprendendo il nome della storica scuderia Marche degli anni 50/60, che annoverava tra i suoi aderenti Ludovico Scarfiotti, Paolo Pagnanelli, Enrico Lucangeli. Parteciperanno circa cinquanta auto costruite entro il 1945 di cui oltre venti entro il 1920; sono quindi tutte di grandissimo pregio. I veicoli arriveranno da tutta Italia e gireranno nelle località più importanti della provincia e tra queste Civitanova, dove l’arrivo è previsto giovedì intorno alle 18. Il programma prevede un giro turistico sul lungomare per poi salire verso il borgo antico di Civitanova Alta (piazza della Libertà) dove, a contorno della manifestazione, ci sarà il concerto del gruppo musicale “Ladies of Rock” con la partecipazione della Proloco di Civitanova Alta. Sibillini e dintorni è un evento senza fini di lucro ed è motivata dalla necessità di raccogliere fondi da destinare alla Croce Rossa Italiana e, come di consueto, si concluderà con uno spettacolo all’Arena Sferisterio di Macerata che ha visto negli anni un grande successo di pubblico. La manifestazione ha ricevuto per il sesto anno consecutivo il premio “La manovella d’oro” come migliore manifestazione nazionale nel settore delle auto costruite prima del 1945.