RICOSTRUZIONE - Via all'opera che permetterà la delocalizzazione della struttura. Il sindaco Ceregioli: «E' partita la terza tappa, dopo la materna e la media, di un percorso importante per i nostri bambini e ragazzi. La quarta sarà la scuola elementare il cui cantiere potrebbe essere consegnato per settembre»

Iniziati oggi i lavori per il nuovo asilo nido di Sarnano. In seguito all’avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazione per la realizzazione di una struttura per la delocalizzazione del centro per l’infanzia “Bimbi a bordo” è stato firmato la scorsa settimana il contratto con la ditta Top Costruzioni srl di Lettomanoppello, piccolo comune in provincia di Pescara. L’importo complessivo è pari a 260mila euro, dei quali 105mila (+Iva) quale contributo della Regione Marche ed il restante importo coperto dalla sponsorizzazione della ditta abruzzese che effettuerà i lavori. «E’ partita una nuova tappa, la terza dopo la materna e le medie, nel percorso ricostruzione delle scuole di Sarnano – dice il sindaco Franco Ceregioli – Confidiamo che l’opera sia conclusa prima della fine dell’anno, la stessa ditta vuole terminare quanto prima i lavori per fare in modo che la struttura sia utile e funzionale nel minor tempo possibile. La quarta tappa sarà l’elementare: è in fase di validazione il progetto esecutivo, secondo gli ultimi contatti con uffici del commissario per la ricostruzione il cantiere potrebbe essere consegnato per settembre. Entro l’anno scolastico 2018/2019 il lavoro dovrebbe essere ultimato».