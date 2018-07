NUMEROSE le coppie e anche qualche trio al raduno nazionale in corso al lungomare sud, allo “Guerrina & Domenico”

Il cielo grigio e un po’ di pioggia non hanno fermato stamattina il Raduno nazionale dei gemelli in corso di svolgimento sul lungomare sud di Porto Recanati, allo stabilimento balneare di “Guerrina & Domenico”. A colorare di giallo la spiaggia adriatica ci hanno pensato le magliette delle già numerose coppie partecipanti, giunte da diverse regioni d’Italia e dalle Marche.

Quest’anno, per la prima volta, ci sono anche tre… tris. Oltre alle sorelle Erika, Chiara e Alessia Dominici di Genga, affezionate ormai al Raduno, erano presenti i piccoli Lavinia, Emiliano junior e Ludovica Carpinelli di Angri (provincia di Salerno) e i cinesi Hongjiao, Hongfeng e Fuhai Yao di Susegana (provincia di Treviso), i quali risiedono da tempo in Italia. «Ci sono molti bambini nel gruppo di questa edizione – dicono i promotori Pietro Pavoni e Carmine Bartolomeo – nonché diverse coppie che partecipano per la prima volta alla manifestazione. Segno di un naturale ricambio e di un passaparola che continua a funzionare per la promozione del Raduno».

Fra le “debuttanti” ci sono pure le quarantenni Adriana e Giuliana Vangone, originarie di Pompei ma da tempo residenti a Roma: la prima è un ex ufficiale giudiziario ora impiegata all’Inps nel settore della comunicazione; la seconda è un ispettore del ministero del Lavoro; entrambe con diploma allo Scientifico e laureain Giurisprudenza. “Siamo arrivate ieri (venerdì) e resteremo fino a domani sera (domenica) – dicono le due gemelle – contente di essere finalmente venute al raduno. Alcuni amici ce ne avevano parlato sempre bene, ma per ragioni di lavoro non eravamo mai riuscite a partecipare. Stavolta ci siamo organizzate con le ferie ed eccoci qua. Peccato per il tempo, però Carmine e Pietro ci dicono che migliorerà e questo ottimismo dei gemelli ci piace moltissimo. Le sensazioni? Fa strano vedere tutte queste coppie messe insieme, non siamo abituate averne attorno così tante. E’ emozionante!”.

L’evento si concluderà domani – domenica 22 luglio – con il seguente programma: alle 9 il ritrovo alla “Città dei Gemelli”, poi attività e giochi in spiaggia fino alla cena di saluto prevista per le ore 20.