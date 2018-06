CIVITANOVA - Il capogruppo del Pd critica la mancata comunicazione dell'amministrazione e pone all'attenzione la trasparenza sul futuro impiego dei soldi derivanti dalla vendita della municipalizzata Gas Marca

«Ciarapica spieghi il perché della vendita anticipata della Gas Marca, non fosse stato per il comunicato di Estra nessuno avrebbe detto alla città quanto avvenuto». Il capogruppo del Pd Giulio Silenzi interviene dopo l’ufficializzazione della cessione al colosso Estra del 100% delle quote di Gas Marca. La vendita della prima parte, il 49%, era avvenuta lo scorso anno e la giunta ha deciso l’anticipazione rispetto ai tempi definiti nella convenzione sottoscritta con l’amministratore di Estra servizi. «Ciarapica non ne ha informato, seppur ufficialmente richiesto, né il Consiglio Comunale, né la Commissione Consiliare, né i suoi concittadini, alla faccia della trasparenza e della partecipazione – dice Silenzi – Una scelta che ha comportato un introito di 6 milioni e 700 mila euro per la città. Soldi dei civitanovesi di cui va definito l’utilizzo. Eppure Ciarapica non ha sentito il bisogno di mettere i concittadini a conoscenza dell’incasso di questa somma e, naturalmente, anche di come verrà investita. Perché di questo si parla, di come verranno utilizzati i milioni, se saranno destinati a progetti o a spese facili». Silenzi passa poi all’analisi politica della vicenda: «Non è un fatto di poco conto se un’amministrazione, composta da forze politiche che si sono definite per anni ferocemente contrarie alla vendita della Gas Marca, appena al potere cambia idea, anticipa la cessione totale dell’azienda e passa all’incasso all’insaputa della città. Neanche un post Facebook o un hashtag del nutrito staff comunicazione a servizio del sindaco. Il silenzio assoluto sulla notizia anche dall’Atac del duo Belvederesi-Brini che incassa, senza nessun merito, per conto della città 6 milioni e 700 mila euro.