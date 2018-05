IL GENERALE Edoardo Valente ha partecipato all'inaugurazione dell'istituto, per poi visitare il Comando provinciale di Macerata

Inaugurazione della nuova scuola media di Sarnano, presente anche il comandate interregionale dell’Italia centro settentrionale e del centro della Guardia di finanza. Il generale Edoardo Valente ha partecipato infatti oggi pomeriggio all’evento che ha visto anche l’esibizione di Andrea Bocelli, artefice del progetto insieme a Renzo Rosso, e Renato Zero (leggi l’articolo). Alla raccolta fondi, ha contribuito anche la stessa Guardia di finanza, con un concerto di beneficenza che la Banda del Corpo ha tenuto a Firenze nell’ottobre dello scorso anno. Per tale motivo, una delle aule della nuova struttura scolastica è stata intitolata alla Guardia di Finanza e, a testimonianza del gesto, è stata scoperta una targa ricordo. Dopo la cerimonia, il generale Valente si è recato in visita al Comando provinciale Macerata, dove, accolto dal comandante regionale Marche, generale di brigata Gianfranco Carozza e dal Comandante provinciale, colonnello Amedeo Gravina, ha incontrato i Comandanti dei reparti della provincia e una folta rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri. Nel corso dell’incontro, il Comandante interregionale ha affrontato le tematiche più rilevanti relative al personale – con particolare attenzione rivolta a chi è stato direttamente o indirettamente colpito dagli eventi sismici – all’attività operativa e alla logistica. La visita è stata un’occasione per il generale di rivolgere ai finanzieri maceratesi il proprio ringraziamento per l’impegno e lo spirito di servizio profuso nel territorio sia nelle attività di prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità sia di vicinanza verso l’intera comunità, soprattutto verso quella colpita dal sisma.