Matelica espugna Castelfidardo

SERIE D - La capolista si impone 2 a 1. Di Malagò e Tonelli su rigore nel primo tempo le reti che permettono agli uomini di Tiozzo di mantenere il vantaggio di quattro punti sulla Vis Pesaro

Il Matelica supera 2-1 il Castelfidardo in trasferta. Nel primo tempo le reti di Malagò e Tonelli su rigore, poi Mantini riapre la gara ma la capolista porta comunque a casa tre punti importantissimi. Una prestazione, quella biancorossa, gagliarda e ad altissimi ritmi nel primo tempo, di lotta e capacità di resistere alla reazione dei padroni di casa nella ripresa. Restano quattro i punti di margine sulla Vis Pesaro (che ha vinto 0-3 in casa del fanalino di coda Nerostellati).

Cronaca- Parte forte il Matelica che già al 2′ impegna Selvaggio: Angelilli serve corto in area Magrassi, ma il portiere di casa respinge. Al 13′ Selvaggio si salva respingendo sullo sviluppo di un angolo. Così al 15′ dopo un batti e ribatti in area avversaria, Malagò infila l’1-0. Il Matelica non dà pace ai padroni di casa che si fanno vedere al 30′ con lo spunto di Mantini per Trillini. Al 35′ Tonelli è atterrato in area da Terrenzio guadagnandosi un calcio di rigore. Dal dischetto proprio Tonelli realizza. Magrassi al 43′ sfiora la rete sull’assist sottoporta di D’Appolonia, ma non riesce a concretizzare. Nella ripresa dopo sei minuti Mantini spiazza tutti con un cross con cui cercherebbe un compagno in area avversaria e invece la sfera finisce direttamente in rete. Il Castelfidardo galvanizzato cerca le rete del pari, il Matelica difende il proprio vantaggio. Al74esimo Pedalino prova a sfruttare una punizione a due ma il tentativo finisce sopra la traversa. Montagnoli in area si fa vedere al 83esimo ma la sua conclusione non centra il bersaglio. La gara si ferma anche per 5 minuti per l’infortunio ad un guardalinee che obbliga a lasciare il campo anche l’altro assistente e dare la bandierina a due dirigenti (rispettivamente uno per ogni squadra). Dopo 5 minuti di recupero il Matelica può festeggiare tre punti conquistati con grande volontà.

Il tabellino:

CASTELFIDARDO: Selvaggio, Terrenzio, Ghiani, Lispi (23’p.t. Calabrese), Borgese, Giovagnoli, Mantini (35’s.t. D’Ercole), Pigini, Pedalino, Trillini (1’s.t. Montagnoli), Massi (27’s.t. Bordi). All: Vagnoni

MATELICA: Demalija, Brentan, De Gregorio, Meneghello, Gerevini, Cuccato, Angelilli (41’s.t. Mancini), Malagò (50’s.t. Gilardi), Magrassi, Tonelli (35’s.t. Callegaro), D’Appolonia (25’s.t. Oliveira). All.: Ortolani

ARBITRO: Claudio Petrella di Viterbo

RETI: 15’p.t. Malagò, 35’p.t. Tonelli (rig.), 6’s.t. Mantini.

NOTE: spettatori circa 1000. Ammoniti: Terrenzio, Brentan, D’Appolonia, Angelilli. Angoli: 4-7. Recupero: 1’+5′.