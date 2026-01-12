Antonio e Carla, cinquant’anni di “sì”

Cinquant’anni fa, l’11 gennaio del 1976, si giuravano amore eterno nella chiesa di Cristo Re. Oggi, Antonio Pettinari e Carla Malaccari tagliano il traguardo delle nozze d’oro, celebrando una vita vissuta fianco a fianco, tra lavoro, famiglia e passioni.

Entrambi civitanovesi doc, hanno radici ben piantate nella città: lui originario del quartiere di Fontespina, lei cresciuta in una famiglia legata alla tradizione marinara. Da qualche anno si sono trasferiti a Porto Sant’Elpidio, ma il legame con Civitanova resta forte, così come i ricordi che li accompagnano da mezzo secolo.

Antonio ha lavorato per tutta la vita come macellaio, ma è la fotografia – in particolare quella naturalistica – ad avergli regalato una seconda identità, molto apprezzata nel territorio. Carla, con dedizione e sacrificio, ha speso la sua carriera nel settore calzaturiero. A festeggiarli in questo giorno speciale, con affetto e riconoscenza, il figlio David e la compagna Monica.