È stata presentata stamattina la nuova stagione concertistica di Orma – Orchestra Macerata, un articolato calendario di appuntamenti che attraversa anniversari della storia della musica, progetti monografici, musica da camera, attività orchestrali ed educational, con eventi di alto profilo ospitati al teatro Lauro Rossi e in altri spazi culturali della città.

La stagione conferma la vocazione di Orma nel promuovere l’arte musicale come patrimonio condiviso, con un’attenzione particolare alla pluralità dei pubblici e alle diverse fasce d’età, valorizzando interpreti di rilievo internazionale accanto a giovani eccellenze e a percorsi di formazione e divulgazione. Ad aprire il cartellone, infatti, sarà un omaggio a Wolfgang Amadeus Mozart, nel 270° anniversario della nascita, in programma domenica 18 gennaio alle 17,30. Sul palco del Lauro Rossi il pianista Alberto Cingolani Cartuccia insieme alla Orma, per un programma interamente dedicato al genio salisburghese che comprende il Concerto per pianoforte e orchestra in la maggiore K 414, Adagio e Fuga ed Eine Kleine Nachtmusik.

La vicesindaca Francesca D’Alessandro ha sottolineato il valore strategico della stagione concertistica per la città: «Orma rappresenta un progetto culturale di grande qualità che contribuisce in modo concreto a rafforzare l’identità di Macerata come città della musica e della cultura – ha detto D’Alessandro – un’orchestra che porta il nome della città è motivo di orgoglio, ma anche una responsabilità: significa investire su un’idea di cultura aperta, accessibile e capace di coinvolgere pubblici diversi. La nuova stagione dimostra come sia possibile coniugare eccellenza artistica, formazione e partecipazione, offrendo alla comunità non solo concerti di alto livello, ma anche occasioni di crescita, incontro e condivisione. Come amministrazione crediamo fortemente in questi percorsi, che valorizzano il territorio, le sue istituzioni culturali e le nuove generazioni».

L’assessora alla cultura Katiuscia Casetta ha inquadrato la stagione di Orma all’interno di una visione culturale più ampia. «La collaborazione con Ut Re Mi e con la Scuola civica di musica è attiva da diversi anni e si è progressivamente consolidata, intrecciandosi in numerose attività artistiche e culturali che vanno ben oltre la semplice programmazione concertistica – ha affermato Cassetta – parliamo di concerti di qualità, progetti condivisi con il Mof, matinée dedicate alle scuole, ma anche di iniziative sociali e formative che riconoscono nella musica un potente strumento di benessere, crescita personale e inclusione. Orma rappresenta un esempio virtuoso di come la cultura possa essere accessibile, diffusa e profondamente radicata nel territorio».

Nel suo intervento, Adamo Angeletti ha affermato invece come Orma rappresenti un progetto artistico ormai consolidato. «Siamo lieti di presentare un nuovo percorso che, giunto al suo sesto anno di attività e riconosciuto dal Ministero della cultura e dalla Regione Marche come complesso strumentale, abbiamo voluto dedicare alla città di Macerata, assumendone il nome. La programmazione abbraccia l’intero 2026 con circa 25 concerti, di cui oggi presentiamo la prima parte dell’anno. Gli eventi sono suddivisi in aree tematiche, dal progetto Mozart per il 270° anniversario, alla musica da camera, all’orchestra, fino alle attività educational, alle monografie e ad appuntamenti speciali come il Capodanno cinese. con l’obiettivo di contribuire concretamente alla qualità della vita culturale della città e di svolgere un’importante opera di educazione e divulgazione».

A evidenziare il valore formativo della stagione è stato infine Giacomo Gradozzi, direttore didattico della Scuola civica di musica Stefano Scodanibbio. «La programmazione artistica di Orma arricchisce in modo significativo la didattica dei nostri allievi – conclude Grandozzi – gli studenti sono un pubblico potenziale consapevole per gli eventi della città e, allo stesso tempo, hanno l’opportunità di formarsi direttamente nelle sale da concerto, approfondendo i linguaggi della musica classica nelle sue molteplici espressioni: lirica, sinfonica, corale e cameristica».

Il cartellone proseguirà con il Capodanno Cinese, premio Paganini 2024 (in collaborazione con Istituto Confucio) il 17 febbraio alle 21,15 con Simon Zhu al violino e Simone Rugani al pianoforte ad affrontare musiche di Mozard, Beethoven e Franck. Il 20 febbraio Musica da camera con Leonora Armellini (pianoforte) e Matteo Calosci (violino) alle 21,15, al Teatro della Filarmonica: suoneranno Beethoven e Grieg. Il 27 marzo alle 20 all’auditorium dell’Asilo Ricci “Progetti monografici” con Paolo Rinaldi, Chopin Recital e presentazione del cd “Da Vinci Classic”. Infine i progetti educational con “Figaro, il barbiere dell’allegra fattoria”, progetto per le scuole d’infanzia della provincia di Macerata, in collaborazione con Mof, dal 21 al 27 maggio (ore 16,30 – 17,30 – 18,30) al teatro Lauro Rossi con musiche di Rossini, testo e regia di Scilla Sticchi e Francesco Facciolli.

Il prezzo dei biglietti è di 15 euro. Riduzioni: over 65 10 euro, under 14, studenti Scuola civica Scodanibbio e Unimc 5 euro. Per gli spettacoli al Teatro Lauro Rossi i biglietti sono acquistabili alla Biglietteria dei Teatri (piazza Mazzini 10 – tel. 0733.230735 | e – mail a boxoffice@sferisterio.it) o direttamente in teatro o su Vivaticket. Per gli altri spettacoli il biglietto è acquistabile sul posto prima del concerto o sulla piattaforma Ciaoticket oppure è prenotabile all’indirizzo mail segreteria@scuolascodanibbio.it o ai numeri 0733 232995 – 320 9184169. Il Progetto educational è riservato agli alunni delle scuole d’infanzia.