Oltre 400 persone, nonostante la neve, al seminario Redemptoris Mater di Macerata per l’arrivo dei Magi. Tre le scene allestite all’interno della struttura dai seminaristi, che hanno accompagnato i visitatori in un evento molto apprezzato soprattutto dai più piccoli. Canti, musica e tanta allegria ad animare il pomeriggio.

Ad accogliere le tante famiglie arrivate il rettore don Davide Tisato, che ha ringraziato il suo vice don Emanuele Marconi per lo sforzo organizzativo nel trasferire l’evento al coperto. Scelta che è stata premiata visto la forte nevicata che sta scendendo su Macerata.

La neve però non ha fermato i tanti che hanno partecipato all’evento.

Presente all’appuntamento anche il vescovo Nazzareno Marconi e a rappresentare l’amministrazione comunale la vice sindaco Francesca D’Alessandro.