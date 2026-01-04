Sfilata di auto d’epoca verso il monastero per donare alle suore una macchina da cucire. L’iniziativa si svolgerà il 6 gennaio, rientra nel progetto “Befana dell’Asi 2026”, ed è del club Caem/Lodovico Scarfiotti.

Il club quest’anno festeggia i 50 anni della fondazione. Il 6 gennaio alcuni consiglieri e soci si ritroveranno alle 10 in piazza della Libertà a Tolentino, con una decina di auto d’epoca, per poi trasferirsi tutti insieme nel vicino comune di Caldarola per raggiungere il monastero delle Canonichesse Regolari Lateranensi, un’istituzione fondata alla fine del XVI secolo.

Qui verrà consegnata una nuova macchina da cucire che permetterà di proseguire le attività di sostentamento delle suore, grazie alla produzione di realizzazioni artigianali per la comunità. Il sindaco di Caldarola Giuseppe Fabbroni ha apprezzato l’iniziativa del club Caem e sarà presente alla donazione, che prevede anche un collegamento durante la lunga diretta streaming Asi su Facebook e Youtube dove si alterneranno anche le analoghe iniziative degli altri club di tutta la penisola. Il collegamento con Caldarola è previsto nella finestra tra le 10,30/10,45 circa. Il link della diretta: https://www.youtube.com/watch?v=ErNUt4I7dZI.