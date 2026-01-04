La fiaccola olimpica
brilla sotto la pioggia
e illumina Macerata e Civitanova (Foto)

CINQUE CERCHI - Accolta con entusiasmo nonostante il maltempo. A portare la fiamma anche l'atleta Gaia Giulietti: «Un’emozione che porterò con me per tutta la vita». Tante presenze lungo corso Cairoli

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Gaia Giulietti con la fiamma olimpica

(foto di Federico De Marco e Fabio Falcioni)

La pioggia non spegne la passione olimpica, a Civitanova la fiaccola è arrivata secondo programma giungendo da Fermo per poi proseguire per Macerata dove è arrivata poco dopo le 17.

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Piove questo pomeriggio e la fiaccola ha attraversato Civitanova sotto l’acqua. Partita dallo stadio, il percorso in città è proseguito sul lungomare sud, poi in parte su quello nord, via Regina Elena, corso Umberto e piazza XX settembre dove è giunta puntuale. Si sono alternati 13 teodofori nei 200 metri di tragitto, tra cui Gaia Giulietti, l’atleta di triathlon di Civitanova diventata esempio per essere uscita dal dramma dell’anoressia grazie alla passione per lo sport: «È stata un’emozione che porterò dentro di me per tutta la vita, un’emozione indescrivibile contribuire viaggio della fiaccola olimpica proprio nella mia città». Presenti anche i ragazzi dell’associazione sportiva e culturale Anthropos.

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A precedere la fiaccola truck sponsor della Coca Cola ed Eni. Durante il passaggio olimpico, si è accesa anche una piccola protesta di manifestanti Pro Pal, presenti sotto la pioggia con le bandiere della Palestina.

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A Macerata, poco dopo le 17, tantissime persone hanno accolto la fiaccola lungo corso Cairoli, nonostante il maltempo e il freddo gelido. Tra le autorità, presenti il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore Riccardo Sacchi e per il Coni, Giovanni Torresi.

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Passaggio della fiaccola a Macerata

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Protesta Pro Pal durante il passaggio della fiaccola

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La storia di Gaia Giulietti: «Lo sport mi ha salvato la vita»


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