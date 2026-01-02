La dama del pianoforte al Politeama

Daria Parkhomenko, pianista russa di origini rumene, arriva al Politeama Franco Moschini. Si tratta di una tra i talenti più promettenti della sua generazione e, in occasione del master Piano Festival, nell’ambito della stagione artistica del Politeama, si esibirà domenica 11 gennaio alle 18 in un concerto per pianoforte dedicato alle più belle pagine di Enescu, Ravel e Rameau.

Parkhomenko propone un programma che unisce folklore attraverso la musica popolare rumena con la Piano Suite n. 3 Op. 18 di Enescu, le innovazioni sonore della suite per pianoforte Le tombeau de Couperin di Ravel e il lirismo senza tempo della Suite in E minor (Pièces de Clavecin) di Rameau.

Definita “leading lady” dalla stampa pianistica internazionale in occasione del suo primo premio al rinomato Concorso Pianistico George Enescu nel 2018, Daria Parkhomenko si è esibita in alcune delle sale da concerto più rinomate del mondo e ha collaborato con i più importanti direttori d’orchestra e orchestre internazionali.

Ha ottenuto premi in oltre 15 concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra cui Concorso di Sendai (Giappone), Concorso Pianistico Čiurlionis (Lituania), Concorso Pianistico di Colonia (Germania) e molti altri. I suoi impegni l’hanno portata a suonare in sale prestigiose, tra cui la Mariinsky Concert Hall, l’Hamburger Laeiszhalle, il Rolf-Liebermann-Studio e la Sendesaal Bremen, la Tainan Municipal Concert Hall. Ha collaborato con direttori come Junichi Hirokami, Vassily Sinajsky e Wojciech Rajski e si è esibita con la Sendai Philharmonic Orchestra, l’orchestra Sinfonica Nazionale della Romania, l’orchestra Națională Radio e l’orchestra Filarmonica Marchigiana. Oltre alla sua intensa carriera da solista, Daria è anche un’appassionata musicista da camera. Dal 2019, si esibisce al pianoforte nella produzione di balletto “The Glass Menagerie” di John Neumeier e nella produzione di balletto “Jane Eyre” di Cathy Marston all’Opera di Stato di Amburgo.

Il costo del biglietto è di 12 euro. Sono acquistabili al botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e da tre ore prima di ciascun spettacolo oppure online sul sito del Politeama (clicca qui).

La stagione artistica del Politeama Franco Moschini è organizzata col patrocinio del comune di Tolentino e con il contributo di Estra Prometeo e Gruppo Medico Fisiomed.