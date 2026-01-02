Primo impegno del 2026 in casa per la Cbf Balducci Hr contro la corazzata Numia Vero Volley Milano. Domani alle 18 al Banca Macerata Forum l’anticipo della quinta giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà. Sfida ricca di fascino con la formazione che ha vinto il primo trofeo stagionale in palio, la Supercoppa italiana, e che può vantare in rosa giocatrici di livello assoluto, tra cui quattro campionesse del mondo con la maglia azzurra (Danesi, Egonu, Fersino e Sartori).

Le arancionere arrivano al match dopo ben cinque tie break consecutivi disputati, tra cui l’ultimo vincente a Perugia nel giorno di Santo Stefano, che hanno permesso alle ragazze guidate da coach Lionetti di conquistare punti importanti e di raggiungere quota 19 punti in classifica e l’attuale nono posto in classifica. Milano, invece, occupa la quinta posizione con 37 punti ed ha chiuso il 2025 in campionato con la vittoria su Conegliano, oltre ad essere reduce dall’impegno nei quarti di Coppa Italia con Novara dello scorso 30 dicembre in cui è stata sconfitta dalla formazione piemontese.

Il Banca Macerata Forum va verso il sold out, ultimi biglietti disponibili in vendita al botteghino del palasport oggi (dalle 17 alle 19) e, solo in caso di rimanenza biglietti, domani dalle 15,30 in poi.

Alessia Mazzon, centrale Cbf Balducci Hr Macerata ha detto: «Affrontiamo Milano sapendo che ci aspetta una partita di altissimo livello, contro una squadra molto organizzata e con grande qualità in ogni fondamentale. Veniamo da un periodo intenso, ma abbiamo lavorato bene in palestra anche in questi giorni e ci presentiamo a questa gara con la voglia di continuare il nostro percorso di crescita. Contro avversari di questo calibro ogni dettaglio può fare la differenza. Dovremo essere brave a rimanere unite anche nei momenti di difficoltà e a sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno. Milano è una squadra che ti obbliga sempre a dare il massimo, ma vogliamo giocarci le nostre chance davanti al nostro pubblico che sarà davvero numeroso».

A parlare anche Francesca Bosio, palleggiatrice Numia Vero Volley Milano: «Sarà una partita da affrontare con la giusta attenzione, perché giocare in casa loro non è semplice. Dovremo scendere in campo con il giusto livello di concentrazione, ed essere brave a rimanere focalizzate su quello che succede nella nostra metà campo. Sarà importante aggredirle a partire dalla battuta e, soprattutto, ritrovare il nostro gioco nella fase di muro-difesa».

Gli arbitri dell’incontro: Massimiliano Giardini e Luca Cecconato.