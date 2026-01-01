Bambina di cinque anni scivola da una altalena e si fa male ad una gamba, soccorsa con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto a Montecosaro Scalo intorno alle 15,15 di questo pomeriggio. La bambina, straniera, si trovava nel parco giochi della chiesa della Santissima Annunziata di Montecosaro Scalo.

Per cause in corso di accertamento la bambina è scivolata mentre stava su una altalena e si è ferita ad una gamba. La piccola, secondo le prime informazioni, ha riportato una frattura. Sul posto è intervenuto il 118 per prestare i soccorsi. Il personale dell’emergenza ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. La bambina è stata trasportata all’ospedale Salesi per le cure del caso. La piccola non è grave.

(Foto di Alessandro Panichelli)