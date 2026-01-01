Bambina cade dall’altalena,
portata in elicottero al Salesi

MONTECOSARO - L'incidente intorno alle 15,15 di oggi. La piccola, 5 anni, ha una sospetta frattura alla gamba

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I soccorsi sul posto

Bambina di cinque anni scivola da una altalena e si fa male ad una gamba, soccorsa con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto a Montecosaro Scalo intorno alle 15,15 di questo pomeriggio. La bambina, straniera, si trovava nel parco giochi della chiesa della Santissima Annunziata di Montecosaro Scalo.

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Per cause in corso di accertamento la bambina è scivolata mentre stava su una altalena e si è ferita ad una gamba. La piccola, secondo le prime informazioni, ha riportato una frattura. Sul posto è intervenuto il 118 per prestare i soccorsi. Il personale dell’emergenza ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. La bambina è stata trasportata all’ospedale Salesi per le cure del caso. La piccola non è grave.

(Foto di Alessandro Panichelli)

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L’altalena


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