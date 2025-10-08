

Un pomeriggio di grande musica nella cornice suggestiva della chiesa del Santissimo Sacramento. Sabato 11, alle 17, Civitanova Alta ospiterà una delle tappe della 24esima rassegna della Marca Fermana, promossa dall’Accademia organistica elpidiense, con protagonista il giovane musicista Andrea Stacchietti.

Classe 2000, osimano, Stacchietti si esibirà su uno degli strumenti storici più preziosi della città, l’organo Morganti costruito nel 1867, con un programma tutto dedicato a “L’organo italiano nel XVIII secolo”. In scaletta musiche di Antonio Vivaldi, Alessandro Marcello, Baldassare Galuppi, Domenico Cimarosa, Giovanni Paisiello e Nicola Moretti. Stacchietti ha studiato pianoforte al Conservatorio “Rossini” di Pesaro, per poi specializzarsi in musica antica, clavicembalo e tastiere storiche al Conservatorio “Pergolesi” di Fermo. Attivo come concertista e continuista, è oggi organista titolare della concattedrale di Osimo.

L’ingresso al concerto è gratuito. Un’occasione da non perdere per gli amanti della musica classica e per chi vuole riscoprire il suono autentico e avvolgente dell’organo storico di Civitanova Alta.