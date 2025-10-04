Imbianchino cade da una scala mentre sta lavorando su un terrazzo, soccorso dal 118 e portato in ospedale. L’incidente sul lavoro è avvenuto a Macerata intorno alle 11,45 di questa mattina. Da chiarire quello che è accaduto. L’uomo si trovava al lavoro per lavori di imbiancatura da svolgere su un terrazzo ed era salito su di una scala.

L’imbianchino ad un tratto è caduto a terra. L’uomo è stato soccorso dal 118. Sul posto è intervenuta la polizia per gli accertamenti e successivamente le indagini, come previsto nei casi di infortuni sul lavoro, sono state passate allo Spsal dell’Ast di Macerata. Il lavoratore è stato trasportato al pronto soccorso di Macerata dal 118.