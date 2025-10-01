Veleni dalla Lega dopo il voto,
Alessandrini attacca la sua giunta:
«Né manutenzioni né sicurezza, solo feste»
MACERATA - L'attacco del capogruppo dei salviniani durante un innocuo Consiglio comunale sulle variazioni di bilancio: «Ci dicono che non ci sono risorse per le manutenzioni e per la sicurezza ma sono stati trovati 20mila euro di fondi regionali per le feste. Vorrà dire che faremo una letterina a Babbo Natale per farci dare altri fondi per manutenzioni». L'ironia del capogruppo dei dem Narciso Ricotta: «Mi rubano il mestiere»
di Luca Patrassi
Lega di governo ma a corrente alternata. Ieri sera in Consiglio comunale il capogruppo della Lega Aldo Alessandrini, in una seduta che doveva essere a bassa intensità di politica visto che l’ordine del giorno era assorbito da delibere tecniche legate al bilancio, ha mosso un durissimo attacco, anche con toni accesi, contro l’amministrazione comunale.
Osservatori neanche troppo smaliziati hanno messo in relazione l’intervento di Alessandrini con il risvolto maceratese delle elezioni regionali e in particolare con la mancata elezione di esponenti maceratesi, dalla ex consigliera regionale salviniana Anna Menghi alla vicesindaca meloniana Francesca D’Alessandro. Il tempo per l’assessora al bilancio Oriana Piccioni di leggere le cifre della variazione di bilancio e Alessandrini è partito a raffica attaccando tutto e tutti. L’affermazione di partenza è condivisibile: «Grazie ai cittadini che ci fanno l’onore di ascoltarci». Poi il clou dell’attacco alla “sua” giunta: «Ci troviamo a discutere – ha detto Alessandrini – l’ennesima variazione di bilancio che non tiene in alcuna considerazione la manutenzione del verde, delle strade e dei marciapiedi, il Comune di Macerata subisce diffide per i danni prodotti dalle buche. Parliamo di Sferisterio ma viale Puccinotti si presenta con le aiuole incolte, senza impianto di irrigazione. Il Comune ha difficoltà a stare dietro al verde, sul piano della sicurezza non riusciamo ad avere più vigili».
Si arriva al clou dell’attacco: « Continuiamo a registrare feste ed eventi che costano al Comune: questa variazione di bilancio registra storni per 200mila euro soltanto per le spese di assistenza ai minori non accompagnati e agli stranieri. Sono tasse che paghiamo noi cittadini e vanno a questo: il dato più preoccupante è l’aumento vertiginoso del numero dei minori non accompagnati, vengono spesi 3,6 milioni per il collocamento, vengono tutti a Macerata? C’è qualcuno che si è interessato per portarli in altri Comuni? Avete sentito la prefettura, il tribunale? L’avessimo saputo prima l’avremmo fatto cinque anni fa. Ci dicono che il bilancio è bloccato e non ci sono risorse per le manutenzioni e per la sicurezza ma sono stati trovati 20mila euro di fondi regionali per le feste. Vorrà dire che faremo una letterina a Babbo Natale per farci dare altri fondi per manutenzioni» . Vero è che in politica si cambiano opinioni in fretta ma qui sembra confermata l’emergenza climatica: si passa da un giudizio all’altro nel giro di poche ore, in effetti risale a pochi giorni fa il pubblico plauso fatto all’amministrazione comunale e al sindaco Parcaroli dal leader della Lega Matteo Salvini. Per la verità ai complimenti di Salvini si erano aggiunti anche quelli dei leader locali della Lega.
L’intervento di Alessandrini ha messo fuorigioco anche l’opposizione con il capogruppo del Pd Narciso Ricotta che ha ironicamente osservato: «Sono in forte imbarazzo, mi rubano il mestiere e io non so più cosa fare: le elezioni regionali qualche effetto lo stanno facendo. Sono d’accordo con Alessandrini, le feste dei commercianti sono belle cose ma prima viene l’ordinaria amministrazione». Il Consiglio infine è saltato per mancanza del numero legale, mancano molti consiglieri di maggioranza (e della Lega) e quelli dell’opposizione se ne sono andati. Riconvocazione per giovedì prossimo per approvare il rendiconto del bilancio 2024. Significativa anche una battuta fatta dal presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani durante l’intervento del dem Ricotta: «Lei è più calmo». Insomma in casa Lega Macerata le elezioni regionali hanno lasciato il segno e le parole di Aessandrini sono destinate a suscitare ulteriori divisioni in un partito già frammentato.
Questi non sono i soliti “maldipancia” post-elettorali.Non è roba da Maalox o Buscopan. Qui senza mettere la mano sull’ addome, sospetto un addome acuto da portare presto in sala operatoria.
Aspetto un commento del signor “Maalox” ma in questi casi il piegato è latitante… e soprattutto troppo timido … “…ottimo e abbondante signor generale…”…!!!
…nemmeno questo commento non potete mettere?…
Credo che l’intervento di Alessandrini, sicuramente influenzato dall’esito delle regionali (e dal fatto che per la prima volta non ci sarà in Consiglio Regionale un consigliere di Macerata), voglia significare che la festa è finita e che, in vista delle prossime elezioni comunali, la maggioranza debba cambiare completamente registro.
In qualche modo è anche un invito al sindaco Parcaroli ad uscire dall’ambiguità e a far sapere alla cittadinanza quali sono le sue intenzioni in occasione delle prossime elezioni comunali.
Insomma, uno stimolo forte e un invito alla chiarezza.
L’elogio di Salvini mi era parso piuttosto un mettere il cappello sulla designazione del prossimo sindaco, perché credere alla favola bella della città pulita e ordinata avrebbe significato solo non averla girata bene o vissuta un po’ più del tempo di un comizio.
A me pare che la Lega a Macerata e oltre si sia Slegata..Ma era inevitabile..Caro Alessandrini, tutto vero quello che dice ma le storture che oggi denuncia c’erano già da tempo. Perché parlarne solo ora? Facile gridare allo scandalo quando non conviene più tacere. La credibilità, però, si misura nei silenzi di ieri…
Per il resto –Cmq …avete sempre quarcuno che da qui ad aprile 2026 saprà senza meno come farsi regalare altri MilaEuro..dei cittadini..e iniziare–come ha già fatto a fine festa scorsa..la propria campagna elettorale per le prox comunali..Sai com’è Un postarellu su la Cumune frutta più de quarsiasi altra cosa che ormai n’se venne quasci piu….A proposito..ieri me so fattu un girettu– anche se co lo pjoe –su per piazza..per domannà e a dire il vero 4 su 4 m’ha ditto che a fine novembre se cancella da la chat ( pare che c’è un chat de loro– comannata da lu capu..che se non fai comme dice te cancella senza statte a sintìì..) e li 30 Euri che serve per stacce dentro..sta orda se li tene.. Sarà un casu ?? AH.. saperlo !!!!!
Direbbe Johnny Stecchino : “se ncazzatu!!”
Sono contento di vedere che ancora c’è chi osserva in che condizioni si trova Macerata, nonostante i milioni buttati, e sbotta nelle sedi opportune anche se contro la propria parte politica.
Ci si può girare intorno quanto ci pare ma la verità è una ed una sola, questa volta, sfica ha voluto proprio quando i soldi non mancavano, è stato eletto un sindaco mocio vileda ed una giunta che non sapeva e non sa dove mettere le mani, la classica “fessa in mano a creature”.
Persone bravissime ottimi professionisti ma come amministratori non li vorria manco come vicini de furnittu (cit.).