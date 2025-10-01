Continua l’impegno della Provincia nella manutenzione di diverse zone del territorio: ultimo in ordine di tempo ad essere approvato è stato il progetto esecutivo per i lavori di risanamento della strada provinciale 46 Fermana, nel comune di Monte San Giusto.

Un intervento per complessivi 150mila euro nella zona della rotatoria che si trova all’ingresso della frazione di Villa San Filippo. «Il risanamento del tratto di strada si rende necessario per eliminare situazioni di pericolo, per far sì che l’area sia sicura e il traffico più fluido – spiega il presidente Sandro Parcaroli – la strada, infatti, presenta consistenti avvallamenti e fessurazioni dovute anche alle radici dei pini che creano gravi situazioni di pericolo per gli utenti e i residenti della zona».

L’intervento prevede diverse fasi, a partire dalla fresatura della pavimentazione esistente in modo da andare a rimuovere lo strato superficiale degradato della pavimentazione, eliminando fessurazioni, deformazioni e altri difetti. Si proseguirà con la stesura di uno strato di geomembrana specifica per migliorare le caratteristiche meccaniche della pavimentazione, distribuendo meglio i carichi, prevenendo così la propagazione di nuove fessurazioni dallo strato sottostante e impedendo l’infiltrazione di acqua all’interno della fondazione stradale. Ultimo passaggio sarà la stesa di uno strato di asfalto di circa 3 centimetri. Nei tratti oggetto di intervento, infine, si eseguirà anche il rifacimento della segnaletica orizzontale ed è prevista anche l’eventuale sostituzione della segnaletica verticale rovinata.