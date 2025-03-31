di Gianluca Ginella e Francesca Marsili

Scoppia un compressore, morto mentre sta lavorando in una stanza per fare le sabbiature. La tragedia è avvenuta alla Central gru di Petriolo, in via Fiastra. È successo intorno alle 18 di questo pomeriggio.

La vittima è un 64enne di Corridonia, Nazareno Bistosini, uno dei soci dell’azienda che si occupa di manutenzione delle gru.

Sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso gli accertamenti. Sin qui, ciò che è stato ricostruito, è che il 64enne si trovava all’interno di una stanza ad hoc per la sabbiatura. Indossava uno scafandro che riceveva l’ossigeno tramite un compressore posto all’esterno della camera.

Mentre era intento in questo lavoro, sempre in base alle prime informazioni, si è verificata l’esplosione del compressore che poi si è incendiato. A causa di questo scoppio si sarebbero formate sostanze nocive che hanno soffocato il 64enne.

I primi soccorsi sono stati prestati dal fratello, pure lui socio dell’azienda, che dopo aver sentito il rumore dello scoppio è corso sul posto ed è entrato nella stanza per soccorrere il 64enne. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Mogliano.

Il 118 ha cercato di salvare la vita al 64enne, gli operatori hanno provato a rianimarlo ma purtroppo non si è ripreso. In azienda sono intervenuti anche gli ispettori dello Spsal dell’Ast di Macerata per occuparsi degli accertamenti sull’incidente. Il magistrato di turno, Enrico Barbieri, ha disposto l’autopsia sul 64enne. Il corpo si trova in obitorio a Macerata dove nel pomeriggio è stato trasportato dalle onoranze funebri Verdini di Corridonia.

Una tragedia che ha colpito Petriolo, il sindaco Matteo Santinelli: «La mia più totale vicinanza alla famiglia, ai figli e alla moglie». Bistosini lascia la moglie Mariella, e quattro figli Simone, Alessia, Lorenzo, Massimo.

(Ultimo aggiornamento alle 23)