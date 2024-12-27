di Monia Orazi

L’entroterra maceratese domina la classifica degli alberi di Natale più belli delle Marche. Visso conquista il primo posto nella categoria dei comuni sotto i 10mila abitanti nel contest degli alberi di Natale più belli delle Marche, organizzato dal sito di intrattenimento Dubbing Marche. Sul podio anche Pieve Torina e Trodica di Morrovalle, seguiti da Castelsantangelo sul Nera al quarto posto.

Per i comuni sopra i 10mila abitanti, San Severino si aggiudica la vittoria, seguito da Macerata e Recanati, confermando il dominio dell’entroterra maceratese nella competizione (leggi l’articolo).



A Visso, ribattezzata “la perla del Natale”, l’amministrazione comunale e la Pro Loco hanno realizzato un suggestivo villaggio di Babbo Natale in piazza Maria Cappa, completo di luci, elfi e installazioni luminose. Pieve Torina ha invece puntato sul percorso delle acque, trasformandolo con illuminazioni e allestimenti scenografici che creano un’atmosfera magica nelle ore serali.

Più tradizionali le scelte di Trodica di Morrovalle e Castelsantangelo sul Nera, che hanno comunque conquistato il pubblico con i loro allestimenti natalizi.

I gestori di Dubbing Marche hanno espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa, ringraziando le amministrazioni comunali, le Pro Loco partecipanti e gli enti patrocinanti, tra cui la Regione Marche e la Riviera del Conero. «Ci sono ancora tantissimi eventi da scoprire divisi provincia per provincia», hanno sottolineato, concludendo con un affettuoso «ve se vole bè» in dialetto marchigiano.