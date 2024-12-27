Visso, Pieve Torina e Trodica:
tutto maceratese il podio
degli alberi più belli delle Marche
NATALE - Nella categoria dei comuni sotto i 10mila abitanti (in quella più grande trionfo di San Severino) le prime posizioni del contest organizzato da Dubbing Marche sono tutte maceratesi: al quarto posto c'è da Castelsantangelo sul Nera
di Monia Orazi
L’entroterra maceratese domina la classifica degli alberi di Natale più belli delle Marche. Visso conquista il primo posto nella categoria dei comuni sotto i 10mila abitanti nel contest degli alberi di Natale più belli delle Marche, organizzato dal sito di intrattenimento Dubbing Marche. Sul podio anche Pieve Torina e Trodica di Morrovalle, seguiti da Castelsantangelo sul Nera al quarto posto.
Per i comuni sopra i 10mila abitanti, San Severino si aggiudica la vittoria, seguito da Macerata e Recanati, confermando il dominio dell’entroterra maceratese nella competizione (leggi l’articolo).
A Visso, ribattezzata “la perla del Natale”, l’amministrazione comunale e la Pro Loco hanno realizzato un suggestivo villaggio di Babbo Natale in piazza Maria Cappa, completo di luci, elfi e installazioni luminose. Pieve Torina ha invece puntato sul percorso delle acque, trasformandolo con illuminazioni e allestimenti scenografici che creano un’atmosfera magica nelle ore serali.
Più tradizionali le scelte di Trodica di Morrovalle e Castelsantangelo sul Nera, che hanno comunque conquistato il pubblico con i loro allestimenti natalizi.
I gestori di Dubbing Marche hanno espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa, ringraziando le amministrazioni comunali, le Pro Loco partecipanti e gli enti patrocinanti, tra cui la Regione Marche e la Riviera del Conero. «Ci sono ancora tantissimi eventi da scoprire divisi provincia per provincia», hanno sottolineato, concludendo con un affettuoso «ve se vole bè» in dialetto marchigiano.
L’albero più bello a San Severino, Macerata e Recanati sul podio