Innovazione, crescita e prestigiosi riconoscimenti: sono gli ingredienti che hanno permesso di rendere unici i 40 anni, compiuti lo scorso ottobre, dello Scatolificio Ts.

Nata nel 1984 come piccola impresa artigianale nel settore degli imballaggi, producendo scatole per il distretto calzaturiero, l’azienda ha saputo adeguarsi ai cambiamenti anticipando le richieste del mercato e facendosi apprezzare per la qualità dei suoi prodotti.

Oggi si occupa della creazione del packaging per diversi settori merceologici come food&beverage, vitivinicolo ed industriale, fino alle più recenti scatole dedicate al settore e-commerce ed espositori. Da oltre 10 anni si produce nel nuovo stabilimento di Montecosaro, dove sono montate diverse linee di produzione e macchinari di ultima generazione.

«Da sempre abbiamo creduto e sviluppato la flessografia ad alta definizione (Hd), che permettendo la stampa di alta qualità diretta sul cartone fino a sei colori, consente un significativo risparmio dei tempi e costi di produzione a beneficio del prodotto finale – sottolinea Sauro Tordini, titolare dell’azienda assieme al fratello Eno – .

Inoltre l’utilizzo da sempre di inchiostri e vernici all’acqua rende i nostri prodotti sostenibili ed al 100% riciclabili nella carta. L’attenzione all’ambiente è sempre stata la nostra “mission naturale” e non a caso siamo tra i promotori del progetto Marlic, next generation composite material ( http://www.marlic.it ), che tra gli altri ha l’obiettivo di promuovere il riciclo ed il riuso degli imballaggi.

Tra le prime aziende del settore ad essere certificata Iso 9001 per il sistema di qualità, e recentemente anche Fsc per la corretta e responsabile gestione dei prodotti forestali, lo Scatolificio Ts ha sempre creduto che il miglior risultato finale sia il frutto della somma di tanti elementi tecnici ma senza tralasciare però la competenza, l’impegno e la passione che caratterizzano l’intero gruppo presente in azienda.

Ne è la riprova il premio al concorso BestinFlexo 2024 il 13 novembre a Milano, durante l’evento nazionale Flexo Day che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone. L’azienda ha vinto il 1° e 2° posto per la qualità di stampa nella categoria cartone patinato, ed il 2° posto nel cartone non patinato.

«E’ stato l’ennesimo riconoscimento, il primo già nel 2017 e per tutti gli anni a seguire, del livello di qualità di stampa raggiunto dallo Scatolificio TS e che conferma la posizione di riferimento nel panorama nazionale per la stampa flessografica ad alta definizione su cartone ondulato – sottolinea Eno Tordini -. I due giorni di convegno “Flexo Day 2024”, che si è svolto il 13 e 14 novembre a Milano, sono stati come sempre un’occasione di confronto sui temi tecnici ed economici per gli operatori nel settore dell’imballaggio, ma anche un momento dove Ts ha portato, e messo a disposizione della platea, il proprio know how aziendale».

(Articolo promoredazionale)