di Luca Patrassi

Le immagini sono imbarazzanti nella loro evidenza, il cimitero sembra “fare acqua” oltre ogni possibile giustificazione legata al recentissimo nubifragio. Un cittadino maceratese ci ha inviato foto che evidenziano la situazione delle tombe sul prato del cimitero comunale. Si notano importanti cedimenti del terreno, lapidi piegate, cose che fanno pensare a un qualche problema tecnico legato alle sepolture a terra. Le foto sono di questi ultimi giorni mentre sono decennali le polemiche sulla gestione dei loculi e sulla mancata manutenzione della parte monumentale del cimitero.

E’ aperto il cantiere per la realizzazione dei nuovi loculi, operazione che ha definitivamente archiviato l’ipotesi di un project financing che prevedeva – tra le altre proposte di intervento – la rigenerazione dei loculi vecchi da immettere sul mercato a un prezzo più basso di quelli realizzati ex novo. Anche nell’area interessata alla realizzazione dei nuovi loculi, trattandosi di un cantiere, l’acqua ha creato parecchi problemi, anche di accesso per le visite ai defunti.

Infine la parte monumentale del cimitero resta nel degrado mentre, nella “migliore” tradizione politica, le amministrazioni passata e presente si rimpallano le responsabilità del mancato intervento. Il degrado persiste ma l’amministrazione non sembra riuscire a mettere mano all’operazione di recupero di un bene architettonico storico. Eppure da più di un anno si sono manifestate le disponibilità finanziarie dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma: tre milioni per la riqualificazione della parte monumentale del cimitero e dell’ingresso lungo via Pancalducci ma l’amministrazione ancora non riesce a far partire il cantiere, pur avendo appaltato l’opera.

«Attenzione a non calpestare le lapidi»: è il cartello affisso che sembra voler indicare la resa di fronte al degrado. Lapidi sfondate, mattoni a terra.