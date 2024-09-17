Due giovani contattano una 80enne di Matelica, uno dei due si spaccia per il nipote e le riferisce di essere in difficoltà e di avere bisogno di un aiuto economico.

Lei prepara sul tavolo tutti i suoi gioielli, tra i quali i ricordi di una vita, ma nel frattempo i due sono stati individuati in centro a Castelraimondo e arrestati dai carabinieri della locale stazione e dai colleghi del Nucleo operativo della Compagnia di Camerino.

Si tratta di un 24enne e di un 21enne, residenti in provincia di Napoli e già noti alle forze dell’ordine. Sono gli autori della truffa del “finto nipote”, dopo un controllo approfondito i militari hanno appurato che erano diretti a Matelica, a casa dell’anziana precedentemente contattata al telefono.

I carabinieri, nel rassicurare l’anziana, le hanno spiegato che era stata vittima di un tentativo di raggiro e che il nipote godeva di ottima salute, ricevendo infiniti ringraziamenti da parte della vittima e dai familiari di quest’ultima che nel frattempo l’hanno raggiunta.

Per i due malviventi è scattato il fermo di indiziato di delitto, in attesa della convalida al tribunale di Macerata.

A breve riprenderanno gli incontri dei carabinieri nelle parrocchie, i centri di aggregazione ed altro al fine di fornire importanti consigli per prevenire ed arginare il fenomeno.