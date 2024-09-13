Gianna Nannini a Sferisterio Live il 13 agosto 2025. Neanche il tempo di tirare il sipario su questa edizione chiusa dal doppio concerto di Biagio Antonacci, che la macchina organizzativa si rimette in moto con la musicista senese che porterà in arena il suo tour estivo.

A soli due mesi dall’attesissimo ritorno live con la tournée europea Sei nell’anima tour – European Leg in partenza il 22 novembre da Jesolo e a pochissimi passi dal tutto esaurito, Gianna Nannini ha annunciato oggi il Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 la leg estiva distribuita da Friends & Partners e co-prodotta con 3Monkeys con cui Gianna tornerà ad attraversare l’Europa da nord a sud trascorrendo un’estate all’insegna di nuovi rock show.

«Nemmeno il tempo di archiviare la memorabile edizione di Sferisterio Live 2024, con oltre 22.000 presenze e 7 sold out, e siamo già pronti a partire con il cartellone della stagione 2025. E iniziamo con una ‘bomba’: sarà infatti la grande cantautrice Gianna Nannini, il 13 agosto, ad esibirsi in Arena – annunciano il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi -. Siamo già al lavoro per il nuovo calendario che, siamo certi, sarà coinvolgente e stupefacente, con una stagione ricca e intensa. Nannini, infatti, è la prima di tante altre chicche che abbiamo in serbo e che popoleranno il calendario degli appuntamenti musicali estivi dell’Arena maceratese».

«I risultati ottenuti – aggiunge l’assessore Sacchi – questo testimonia sia la qualità che il successo di pubblico, oltre all’attenzione sui nostri canali social. E’ palpabile anche il ritorno economico sulla città. Abbiamo in mano un diamante. A costo zero creiamo un ritorno enorme di visibilità per Macerata e lo Sferisterio e un beneficio palpabile per le attività ricettive e di ristorazione. Questo ci spinge ad andare avanti con ancora più forza sulla strada tracciata e come dimostra l’annuncio di oggi lo stiamo già facendo. Ringraziamo il nostro sponsor VusCom

Con un calendario in continuo aggiornamento, il Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 porterà l’icona del rock a calcare i palchi di alcuni dei festival estivi più importanti.

Il Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 si aggiunge al grande mosaico del progetto Sei nell’anima che – oltre al tour europeo indoor – comprende l’album Sei nell’anima (pubblicato a marzo per Columbia Records/Sony Music Italy), il film Sei nell’anima disponibile da maggio su Netflix e da subito al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma e liberamente tratto dal libro autobiografico “Cazzi miei” (2016), ristampato per l’occasione con il titolo Sei nell’anima (Cazzi miei).