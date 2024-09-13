Sferisterio Live gioca d’anticipo,
Gianna Nannini in arena il 13 agosto

MACERATA - L'icona del rock è la prima ospite della rassegna annunciata dal Comune. Molto soddisfatto il sindaco Sandro Parcaroli. L'assessore Sacchi: «Questa rassegna è un diamante nelle nostre mani e lo useremo al meglio»

- caricamento letture
Gianna-Nannini-Musicultura-2016_Foto-LB-1-400x267

Gianna Nannini

Gianna Nannini a Sferisterio Live il 13 agosto 2025. Neanche il tempo di tirare il sipario su questa edizione chiusa dal doppio concerto di Biagio Antonacci, che la macchina organizzativa si rimette in moto con la musicista senese che porterà in arena il suo tour estivo.
A soli due mesi dall’attesissimo ritorno live con la tournée europea Sei nell’anima tour – European Leg in partenza il 22 novembre da Jesolo e a pochissimi passi dal tutto esaurito, Gianna Nannini ha annunciato oggi il Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 la leg estiva distribuita da Friends & Partners e co-prodotta con 3Monkeys con cui Gianna tornerà ad attraversare l’Europa da nord a sud trascorrendo un’estate all’insegna di nuovi rock show.
«Nemmeno il tempo di archiviare la memorabile edizione di Sferisterio Live 2024, con oltre 22.000 presenze e 7 sold out, e siamo già pronti a partire con il cartellone della stagione 2025. E iniziamo con una ‘bomba’: sarà infatti la grande cantautrice Gianna Nannini, il 13 agosto, ad esibirsi in Arena – annunciano il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi -. Siamo già al lavoro per il nuovo calendario che, siamo certi, sarà coinvolgente e stupefacente, con una stagione ricca e intensa. Nannini, infatti, è la prima di tante altre chicche che abbiamo in serbo e che popoleranno il calendario degli appuntamenti musicali estivi dell’Arena maceratese».

IMG-20240828-WA0071-325x217

L’assessore Riccardo Sacchi a Sferisterio Live

«I risultati ottenuti – aggiunge l’assessore Sacchi – questo testimonia sia la qualità che il successo di pubblico, oltre all’attenzione sui nostri canali social. E’ palpabile anche il ritorno economico sulla città. Abbiamo in mano un diamante. A costo zero creiamo un ritorno enorme di visibilità per Macerata e lo Sferisterio e un beneficio palpabile per le attività ricettive e di ristorazione. Questo ci spinge ad andare avanti con ancora più forza sulla strada tracciata  e come dimostra l’annuncio di oggi lo stiamo già facendo. Ringraziamo il nostro sponsor VusCom

Con un calendario in continuo aggiornamento, il Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 porterà l’icona del rock a calcare i palchi di alcuni dei festival estivi più importanti.

IMG-20240903-WA0115-325x217

Lo Sferisterio in una delle serate della rassegna

Il Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 si aggiunge al grande mosaico del progetto Sei nell’anima che – oltre al tour europeo indoor – comprende l’album Sei nell’anima (pubblicato a marzo per Columbia Records/Sony Music Italy), il film Sei nell’anima disponibile da maggio su Netflix e da subito al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma e liberamente tratto dal libro autobiografico “Cazzi miei” (2016), ristampato per l’occasione con il titolo Sei nell’anima (Cazzi miei).

 

Articoli correlati

biagio_sferisterio

L’energia di Biagio Antonacci travolge lo Sferisterio: acquazzone sul finale

venditti

Il “Cuore” di Venditti batte allo Sferisterio: «Questo luogo è bellissimo, curatelo»

il_volo_sferisterio

Il Volo omaggia Jimmy Fontana e lo Sferisterio canta “Il mondo”: «Onorati di essere in un luogo magico»

pfm

De Andrè rivive allo Sferisterio, il tributo della Pfm è da standing ovation

masini_panariello33-55x55

Gag di Panariello, musica di Masini: si ride e si piange allo Sferisterio. Il finale è una promessa di matrimonio

ricotta_dalessio

Caso Gigi D’Alessio, Ricotta: «De Luca non è maestro di bon ton.L’unica volgarità riservata a me»

dalessio-de-luca

Pd contro Pd, De Luca è con D’Alessio: «La volgarità non è mai un argomento»

iommi_sferisterio

Sferisterio, la grande truffa del 1829: i conti non tornavano anche all’inizio. Biglietti riciclati all’insaputa degli impresari

fiorella_mannoia

L’impegno sociale di Fiorella Mannoia nello Sferisterio sold out: «No guerre e violenza sulle donne»

ERAP_FF-5-55x55

Sferisterio Live, Bianchini: «Bene Sacchi. I concerti ci sono dagli anni Settanta Ci vogliono anche attività gratuite in città»

ricotta_dalessio

«Gigi D’Alessio ha usato lo Sferisterio per attaccare i consiglieri: chieda scusa o lo quereliamo»

dalessio_sferisterio

Sferisterio, Gigi D’Alessio travolgente. Stoccata dal palco a Cicaré e Ricotta: «Venite a lavorare con noi»

tozzi_sferisterio

“Gloria” per Sferisterio Live e pubblico da record per Tozzi:  «E’ la mia prima volta qui, bellissimo»

IN-Opera-TIS-3-e1724417648335-55x55

Con “In-Opera” l’inclusione è reale: l’esperienza lavorativa a contatto con il magico mondo della lirica

biondi

Dallo Sferisterio un viaggio nel mondo con le mille anime di Mario Biondi: «Desideravo da tanto suonare qui»

MOF24_UltimaBoheme_Sferisterio_PhSimoncini_2-55x55

I numeri dello Sferisterio non tornano E rispetto al 2019 si è incassato di meno

MOF24_UltimaTurandot_Sferisterio_PhSimoncini_1-55x55

L’associazione Sferisterio gongola: «Mof, un festival da record. Incassati 1,7 milioni, 49mila spettatori»

turandot_pueri_foto_giorgio_gabrielli-5-55x55

«Noi sul palco dello Sferisterio nella Turandot che non finisce»

Ultimo-aperitivo-culturale-2024-Guzzini-5-55x55

Ultimo atto degli Aperitivi culturali, «torneremo per l’edizione dei 20 anni»

ape-culturali-2-55x55

Roberto Cresti racconta Puccini: «Una meteora infuocata era l’idea per il finale di Turandot»

MOF_FF-4-55x55

Sferisterio, presentato il cartellone 2025. Il direttore Gavazzeni: «Non so se ci sarò» Parcaroli: «Deciderà il nuovo Cda»

Aperitivi-2024-cesare-cata-3-55x55

Cesare Catà agli Antichi Forni racconta le druide della letteratura

carmina_burana-3-1-55x55

Carmina Burana, applausi infiniti: bis obbligatorio in una notte magica

pueri_cantores_boheme-4-55x55

Bohème raccontata dai Pueri Cantores «La morte di Mimì il momento più crudele»

Cavalli_Gavazzeni_Turandot_Prima_FF-27-55x55

Macbeth, Rigoletto e La Vedova Allegra: ecco i tre titoli dello Sferisterio nel 2025 Tensioni e sindacati pronti al ricorso al giudice

Panzavolta-aperitivo-culturale-2024-3-55x55

Panzavolta porta agli Antichi Forni l’Europa dei caffè e delle taverne: «Chierici e bohémiens la nostra identità»

Battistoni-Andrea_FOTO-GORZEGNO_10172-copia-3-55x55

Sferisterio, ancora un debutto: Carmina burana già verso il sold out

Davide-susanetti-2-55x55

Medea, Norma e i loro figli: la tragedia greca per capire l’opera

Marcello-Veneziani

Marcello Veneziani agli Aperitivi: «Turandot non può avere il lieto fine»

Alberto-Batisti-aperitivi-boheme-4-55x55

Lente di ingrandimento su Puccini, Batisti ne spiega la grandezza: «Genio»

MOF24_NotteMorriconeGenerale_Sferisterio_PhSimoncini_98-55x55

Morau racconta il genio di Morricone, i suoi corpi diventano emozioni. Ma la “notte” allo Sferisterio divide

morau

Marcos Morau immagina Ennio Morricone «La notte il momento ideale per raccontarlo»

marta_torbidoni-1-55x55

Da voce del coro a Norma, Marta Torbidoni si racconta (Video) «E’ stato bello tornare allo Sferisterio»

3.-Notte-Morricone_-Shooting-1310_PH-Alice-Vacondio-27-55x55

Mof, è l’ora della danza: allo Sferisterio “Notte Morricone”

MOF24_CenaMecenati_Sferisterio_PhSimoncini_10-55x55

Il Mof dice grazie ai suoi mecenati: serata di gala alle Tenute Murola

MARCELLO-VENEZIANI-1-55x55

Da Crippa a Veneziani, da Batisti a Susanetti: quattro giorni di Aperitivi Culturali

MOF24_SecondaTurandot_Sferisterio_PhSimoncini_14-55x55

Lo Sferisterio canta vittoria: «Numeri top. La “seconda” di Turandot è lo spettacolo col più alto incasso dal 2019»

Aperitivo-culturale-2024-5-55x55

L’altra faccia della Turandot svelata agli Aperitivi Culturali

boheme-22-55x55

La Bohème è il nuovo classico: ancora un trionfo per l’allestimento di Muscato

aperitivi-culturali

Puccini a raggi X: «Il più difficile da dirigere»


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X