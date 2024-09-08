Il “Cuore” di Venditti
batte allo Sferisterio:
«Questo luogo è bellissimo, curatelo»

MACERATA - Arena sold out da settimane per l'artista romano che ha celebrato i 40 anni di uno dei suoi dischi di maggior successo. Un concerto fiume di quasi tre ore con tanta musica, il suo amato pianoforte, ma anche emozioni e ricordi

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Antonello Venditti allo Sferisterio

 

di Marco Pagliariccio (foto Luna Simoncini)

Un sabato sera da incorniciare in uno Sferisterio al solito vibrante nell’accogliere uno dei big della canzone italiana, Antonello Venditti. Arena sold out da settimane per l’ennesimo appuntamento di Sferisterio Live, quello in cui l’artista romano ha celebrato i 40 anni di uno dei suoi dischi di maggior successo, “Cuore”, quello che contiene due inni generazionali come “Notte prima degli esami” e “Ci vorrebbe un amico”.
IMG-20240907-WA0092-1-325x217Venditti ha riproposto le otto tracce dell’album per intero e nell’esatta sequenza in cui sono presenti nella tracklist del disco, ma non si è ovviamente limitato a quello, incastonando l’album nella pancia di un concerto-fiume (lungo quasi tre ore) che ha spaziato lungo tutto mezzo secolo di musica.
Poco spazio per i fronzoli nelle intenzioni («è meglio che non parlo», ha scherzato all’inizio del live alludendo alla bufera scatenatesi qualche settimana fa dopo aver risposto in malo modo a una disabile durante un concerto), meno nei fatti: tanta musica sì, il suo amato pianoforte, ma anche tante emozioni e tantissimi ricordi. Idealmente la serata si è divisa in tre tronconi.
Il primo blocco ha avuto lo sguardo rivolto al passato, quello degli inizi di “Bomba o non bomba” e “Sotto il segno dei pesci”, ma anche della delicata “Giulia” e della “Giulio Cesare” carica di memorie di una generazione fa. IMG-20240907-WA0080-325x217«Una canzone in cui si parla di due Paolo Rossi – ha ricordato Venditti – il primo era un ragazzo che ho visto ucciso sulla scalinata della facoltà di legge nel 1966, l’anno della mia maturità. Poi si parla del Paolo Rossi che tutti conosciamo, quello che ci ha rappresentato prima di tutti gli altri nel mondo. Io l’ho avuto sul palco, era un grande appassionato di musica: per me lui non è mai morto, i miti non muoiono mai. Gli dedico questa canzone e la dedico all’Italia che allora cambiava. L’Europa sembrava così lontana a noi ragazzi del ‘66, anche se in quell’estate la girai tutta, fino a Capo Nord».
La seconda, come anticipato, ha visto l’esecuzione per intero di “Cuore” con lo Sferisterio ad accompagnare il cantante romano nell’intramontabile “Notte prima degli esami” che apre l’album, emozionandosi però anche per gli altri brani di un disco che trasuda anni Ottanta da tutti i pori. «C’era una wave di artisti che volevano cambiare l’Italia – ha rimembrato Venditti ricordando gli esordi al fianco di Francesco De Gregori – una volta a Cinecittà, alla Festa dell’Unità, mi aiutò a scaricare il pianoforte un giovane bassista di nome Pino Daniele. Oggi sento che è cambiato molto quell’ambiente: servirebbe più unità e “Notte prima degli esami” è un inno a quello spirito che si sta perdendo. Gli anni Settanta erano “analogici”, fatti di carezze e schiaffoni. Gli anni Ottanta sono diventati quelli dell’apparenza».
IMG-20240907-WA0082-1-325x217Venditti ha introdotto canzone per canzone, narrando storie, aneddoti, riportando la memoria a “quella montagna troppo alta da scalare” di papà Vincenzo Italo (che fu viceprefetto di Roma) e a Lucio Dalla, cui è dedicata “Ci vorrebbe un amico”, e ovviamente il suo vero grande amore: Roma. «La mia criptonite», l’ha definita. Ma ha anche ricordato che se torna così spesso a Macerata è per una delle tante donne che popolano le sue canzoni: la Cinzia di “Piero e Cinzia”, che, come aveva svelato qualche anno fa proprio dal palco dello Sferisterio, vivrebbe proprio a Macerata. “Dai Cinzia torna a casa”, canta in coro tutta l’arena: e chissà se da qualche parte, tra i vicoli del centro o tra le strade della periferia, il messaggio di Piero sarà arrivato alla donna tradita con una delle sue migliori amiche.
Calato il sipario su quello che fu l’album della sua maturità artistica, nella terza parte Venditti ha dato voce a molte delle hit del suo vastissimo repertorio: da “Che fantastica storia è la vita” ad “Amici mai”, da “Benvenuti in Paradiso”, che saltate tutti in piedi sulle sedie, a “In questo mondo di ladri” fino all’immortale “Roma capoccia” (“la canzone che più mi rappresenta”). «Lo Sferisterio è uno dei luoghi più belli del mondo per la musica, curatelo» il monito con cui si è congedato nella notte maceratese.
Ora “Sferisterio Live” rifiata per una giornata, per poi tuffarsi nella sua doppietta finale: i due concerti di Biagio Antonacci in programma lunedì e martedì, che recuperano i due live annullati il 9 e 10 giugno a causa di una gastroenterite che mise ko il cantautore milanese.

 

Venditti emoziona lo Sferisterio e racconta le sue canzoni: «Piero e Cinzia? Lei vive vicino Macerata»

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In platea l’assessore Riccardo Sacchi

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