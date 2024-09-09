“Costruttori della Legalità”,
premiato il capitano Faraca

RICONOSCIMENTO a Scigliano in provincia di Cosenza per il comandante della Compagnia carabinieri di Camerino

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Nella serata del 7 settembre in piazza a Scigliano (provincia di Cosenza) si è svolta la 16esima edizione del rinomato premio “Costruttori della Legalità”. Alla cerimonia hanno partecipato illustri personaggi ai quali è stato consegnato l’ambito premio organizzato dal presidente dell’associazione “Saluto Libero”.

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Tra i premiati anche la Sezione Ancri di Cosenza, il Generale della Guardia di Finanza Alessandro Buttice’, il vescovo Francesco Savino, vice presidente Cei, Maria Antonia Sparta’, vice questore della Polizia, il colonnello della Guardia di Finanza Valerio Bovenga e il capitano dei carabinieri Angelo Faraca, comandante della Compagnia di Camerino. Erano presenti come relatori il magistrato Eugenio Facciolla, Rosa Volpe della Dda di Napoli ed ilsenatore Giuseppe Lumia, già presidente della Commissione Parlamentare Antimafia. Il premio è un riconoscimento per coloro i quali nelle loro attività professionali e nel loro impegno civico sono da sempre in prima linea per l’affermazione della legalità contro le mafie e corruzione. faraca2-358x650


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