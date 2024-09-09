Luigi Paoletti entra
nel club dei centenari
CASTELRAIMONDO - Il Comune gli ha donato una targa per celebrare il traguardo del secolo di vita
Castelraimondo celebra un nuovo ingresso nel club dei centenari con il compleanno di Luigi Paoletti.
Il momento di festa è iniziato con una messa tenuta da don Mariano accompagnato da don Gilberto. I due sacerdoti hanno ricordato come Luigi abbia vissuto una vita di fede e amore per il prossimo, nonostante le difficoltà che la vita gli ha presentato, come ad esempio la perdita di due figlie e della moglie. Circondato dall’affetto dei nipoti, presenti al compleanno e da una signora che lo assiste, il centenario ha celebrato questa bella giornata insieme anche all’amministrazione comunale, con il sindaco Patrizio Leonelli, il vicesindaco Roberto Pupilli, l’assessore Ilenia Cittadini e il consigliere Paolo Cesanelli che hanno portato il saluto di tutta la cittadinanza e gli auguri per i 100 anni. Il sindaco ha ricordato come Luigi sia sempre stato vicino alla comunità e al territorio con gentilezza e umiltà. Al signor Paoletti è stata consegnata una targa ricordo prima del bel momento finale della torta in cui ha potuto spegnere le 100 candeline.