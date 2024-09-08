Ieri, con la discussione delle tesi alla presenza del rettore Graziano Leoni, sono stati proclamati gli idonei iscritti al master in “Sicurezza ambientale, energetica e transizione ecologica. Aspetti normativi e geopolitici europei”, diretto dalla prof Catia Eliana Gentilucci con la collaborazione del prof Piergiorgio Fedeli e di Giuseppe Losito.

Unicam da tempo promuove percorsi formativi su tematiche di attualità che sono di interesse per gli operatori forze di polizia. Il master, focalizzato sulla “sicurezza” in un’ottica ecologica, ha visto la partecipazione di numerosi appartenenti all’Arma dei carabinieri e funzionari della Regione Marche. Le lezioni sono state tenute da docenti Unicam, da tecnici dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (Ispra), da specialisti e funzionari del Dipartimento della Protezione civile i quali hanno trattato argomenti di prevenzione e gestione dei disastri ambientali. Il generale Amedeo Gravina ha affrontato le problematiche della criminalità ambientale, il generale Marco Di Stefano, e Gianni Corvatta, già direttore dell’Arpam che ha trattato dell’incidenza dell’inquinamento ambientale sul clima ed il prof Fabio Indeo hanno approfondito aspetti di geopolitica.