Pollenza si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più attese dell’estate: il Pollywood Summer Festival, che si terrà dal 14 al 16 giugno. Un evento imperdibile che offrirà tre serate di concerti live, dj set, sport, attività per tutta la famiglia e come novità il walk in di tatuaggi, per chi volesse rendere indelebile la propria esperienza alla festa.

«La manifestazione si aprirà venerdì 14 giugno con il concerto de “Il Diavolo e l’Acqua Santa”, seguiti dal dj set di Emiliano Effe che animerà la serata fino a tarda notte – si legge in una nota del Comune – . Sabato 15 giugno, la serata inizierà con la trasmissione su maxischermo della partita degli Europei Italia-Albania, un’occasione per tifare insieme la nazionale. A seguire, il dj set di due artisti emergenti che farà ballare il pubblico fino all’arrivo dello special guest Angemi, artista affermato arrivato al top fino al Tomorrowland di Boom in Belgio.

Domenica 16 giugno, il festival dedicherà il pomeriggio ai più giovani con un evento speciale dalle 17 alle 19. Ai giardini Salvo D’Acquisto, adiacenti allo stadio comunale di Pollenza, saranno organizzati laboratori sportivi che coinvolgeranno i ragazzi in varie attività. Questi laboratori, tenuti dalle società sportive locali, rappresentano un’opportunità unica per i giovani di scoprire e praticare diversi sport in un ambiente divertente e stimolante.

La domenica sera continuerà con un dj set a partire dalle 19,30, con la partecipazione di dj Volumetrica, creando l’atmosfera perfetta per la cena. Alle 21,30, il gruppo live “Jolly Blue” salirà sul palco per una performance che promette di essere indimenticabile, all’insegna degli anni 90 e della mitica band 883. La serata si concluderà con un ultimo dj set, di altrettanti giovani promesse della consolle, chiudendo in bellezza il Pollywood Summer Festival. Tutte le serate del festival saranno arricchite dalla presenza di stand gastronomici situati nel parcheggio adiacente all’impianto sportivo A. Galassi in via Giovanni XXIII. Il Pollywood Summer Festival, promosso dalla Pro Loco Pollenza con il patrocinio del Comune, è aperto a tutti e l’ingresso è gratuito».