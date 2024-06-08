Torneo Barbaro, al via la terza edizione

IL MAXI EVENTO di calcio a 5 che animerà il centro di Morrovalle con oltre 100 partite in programma da lunedì fino alle finali del 7 luglio

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torneo-barbaro-1-650x365Tutto pronto per la terza edizione del Torneo Barbaro, il maxi-evento di calcio a 5 che animerà il centro di Morrovalle con oltre 100 partite in programma da lunedì e fino alle finali del 7 luglio «La terza edizione sarà la più inclusiva ed entusiasmante realizzata fino ad oggi – afferma Nicholas Rapari, organizzatore della manifestazione – dato che l’offerta sportiva è stata allargata a due movimenti a cui sono davvero legato e in cui credo fermamente, ossia il settore giovanile e il settore femminile. Da quattro anni alleno nei settori giovanili, sia maschili che femminili, e ho ritenuto estremamente importante adoperarmi per dare la giusta visibilità che meritano tali movimenti così da far crescere l’interesse nei loro confronti».

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Le nuove categorie disputeranno le gare dalle 19 alle 21 e anticiperanno lo spettacolo della categoria Élite maschile, che in questa edizione, distinte in mano, ha visto incrementare in maniera esponenziale il livello qualitativo delle scorse edizioni. Tra i 250 atleti iscritti, ritroveremo molti volti amici degli scorsi campionati di Eccellenza e Promozione, oltre ai vari ragazzi impegnati in Serie A2, B e C1 di futsal. La formula del torneo rimane sempre invariata, limitando l’età e lasciando libera la categoria, in modo tale da creare una giusta sinergia tra campo di gioco e cornice di pubblico. E i numeri lo confermano: 24 squadre Élite, 8 squadre Women, 12 squadre Young, 8 squadre Junior, per un totale di 52 squadre iscritte e 106 partite da disputare fino alle finali, previste per domenica 7 luglio. Per gli amanti dello sport e degli eventi estivi, non resta che darsi appuntamento a lunedì al campo sportivo di Borgo Marconi, dove ad attendere spettatori e atleti ci saranno tanti altri servizi come il punto ristoro, uno spazio verde, il calcio tennis, un maxischermo per vedere tutti insieme gli Europei di calcio e tanto altro ancora


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