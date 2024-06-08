Torneo Barbaro, al via la terza edizione

Tutto pronto per la terza edizione del Torneo Barbaro, il maxi-evento di calcio a 5 che animerà il centro di Morrovalle con oltre 100 partite in programma da lunedì e fino alle finali del 7 luglio «La terza edizione sarà la più inclusiva ed entusiasmante realizzata fino ad oggi – afferma Nicholas Rapari, organizzatore della manifestazione – dato che l’offerta sportiva è stata allargata a due movimenti a cui sono davvero legato e in cui credo fermamente, ossia il settore giovanile e il settore femminile. Da quattro anni alleno nei settori giovanili, sia maschili che femminili, e ho ritenuto estremamente importante adoperarmi per dare la giusta visibilità che meritano tali movimenti così da far crescere l’interesse nei loro confronti».

Le nuove categorie disputeranno le gare dalle 19 alle 21 e anticiperanno lo spettacolo della categoria Élite maschile, che in questa edizione, distinte in mano, ha visto incrementare in maniera esponenziale il livello qualitativo delle scorse edizioni. Tra i 250 atleti iscritti, ritroveremo molti volti amici degli scorsi campionati di Eccellenza e Promozione, oltre ai vari ragazzi impegnati in Serie A2, B e C1 di futsal. La formula del torneo rimane sempre invariata, limitando l’età e lasciando libera la categoria, in modo tale da creare una giusta sinergia tra campo di gioco e cornice di pubblico. E i numeri lo confermano: 24 squadre Élite, 8 squadre Women, 12 squadre Young, 8 squadre Junior, per un totale di 52 squadre iscritte e 106 partite da disputare fino alle finali, previste per domenica 7 luglio. Per gli amanti dello sport e degli eventi estivi, non resta che darsi appuntamento a lunedì al campo sportivo di Borgo Marconi, dove ad attendere spettatori e atleti ci saranno tanti altri servizi come il punto ristoro, uno spazio verde, il calcio tennis, un maxischermo per vedere tutti insieme gli Europei di calcio e tanto altro ancora