Un caso di Chikungunya a Morrovalle,
disposta disinfestazione straordinaria
IL VIRUS, tipico dell’Africa e dell’Asia, viene trasmesso all’uomo dalle zanzare tigre. Il Comune informa che questa notte sarà effettuato il trattamento in cinque vie
Nel pomeriggio odierno, l’Ast di Macerata ha segnalato al Comune di Morrovalle un caso di Chikungunya in via XXIX Giugno. Si tratta di un virus trasmesso all’uomo dalle zanzare tigre, tipico dell’Africa e dell’Asia ma che progressivamente si è diffuso negli ultimi anni anche in Europa.
Fino a qualche giorno fa in Italia erano stati confermati solo tre casi di Chikungunya nel 2024, in Emilia-Romagna, Lazio e Calabria.
La malattia è caratterizzata da febbre e dolori articolari a insorgenza acuta e ha di solito un andamento benigno.
Il Comune di Morrovalle informa la cittadinanza: “In via precauzionale, come richiesto dall’Ast, è stato predisposto per stanotte a partire dalle ore 1 un trattamento di disinfestazione straordinario che riguarderà le seguenti vie: via XXIX Giugno, via Caravaggio, via Raffaello Sanzio, via Gentile da Fabriano e via Fratelli Cervi. L’intervento, che durerà per circa due ore, prevede la disinfestazione dell’area interessata con insetticidi, dando precedenza agli interventi adulticidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private. Come nel caso delle disinfestazioni ordinarie, vengono consigliati alcuni semplici accorgimenti: chiudere le finestre; evitare di frequentare le aree trattate durante la disinfestazione almeno nelle quattro ore successive; tenere gli animali domestici riparati; ritirare i panni eventualmente stesi all’aperto; evitare soste e parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione. Il trattamento verrà ripetuto, estendendolo a tutto il territorio comunale, tra le giornate di lunedì e martedì prossimo in orari e modalità che verranno successivamente comunicati”.
A Macerata il reparto di Malattie Infettive è stato soppresso.
X sicurezza dovrebbe disinfettare anche tutta la citta’ di MACERATA x non correre dei rischi molto seri nei prossimi giorni se lo faranno.
Si Sta diffondendo la Dengue. Ben peggiore. Il cambiamento climatico ci sta rendendo paese tropicale
In Italia zanzare OGM
Non solo però il Sud America, perché Gates sta lavorando anche in Italia. Nel 2017 a Terni la Fondazione del magnate ha finanziato l’apertura di un laboratorio di ecologia-genetica. L’obiettivo in questo caso era quello di creare delle “zanzare anti-malaria”.
Grazie anche al lavoro del dottor Andrea Crisanti, nella sede di Terni le zanzare vengono geneticamente modificate allo scopo di ridurre la popolazione di alcune specie che trasmettono la malattia.
Risultato? Per ora non si conosce l’efficacia degli esperimenti, ma nel settembre 2022 è stato rinvenuto un esemplare di zanzara Anopheles sacharovi, vettore storico della malaria in Italia.
L’ultima segnalazione in merito risaliva alla fine degli anni 60, ma oggi uno studio realizzato dall’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata ne ha annunciato il ritrovamento.
https://www.byoblu.com/2024/04/29/zanzare-ogm-le-strane-coincidenze-fra-il-boom-di-malattie-e-il-progetto-gates/
Mi risulta che in diversi comuni del maceratese non vengono più svolte le disinfestazioni per il rispetto dell’ambiente, capite come stiamo messi?
Schernito dal prof. Palù e da qualche politicante durante l’emergenza Covid, oggi viene rivalutato anche dai negazionisti. Meglio tardi che mai.
Quindi Crisanti con una dichiarazione di 69.665 euro, non solo si è comprato una villa palladiana di 2.430 mq, ma dice che l’ha addirittura pagata meno dei 2 milioni dichiarati dall’agenzia e ha dovuto pure accedere a un mutuo.
https://x.com/ChanceGardi/status/1678388857262276616
Ritrovati diversi studi Pfizer a casa di un virologo:
https://x.com/ChanceGardiner/status/1799583117256077573