Siamo tutti Peter Pan. E’ questo il titolo del simpatico convegno che si terrà sabato 1 giugno dalle 18 alle 19 all’interno del cortile del palazzo comunale di Macerata in piazza della Libertà. Un appuntamento che si inserisce nella due giorni di Subbuteo maceratese organizzata dal locale Subbuteo Club Old Lions in ricordo dell’indimenticato socio Maurizio Cavallaro scomparso ad aprile 2022, che culminerà con un bellissimo torneo individuale al PalaVirtus in contrada Fontescodella dalle 9,30 alle 16 di domenica 2 giugno (ingresso libero).

Al convegno al quale tutto i cittadini giovani e meno giovani sono invitati a partecipare, Massimo Fedeli conduttore della web TV Yanez Subbuteo’s Life intervisterà Morgan Croce campione del mondo di Subbuteo in carica, Fabrizio Ghilardi autore del libro “Wembley in una stanza”, Maddalena Duca neuropsichiatra infantile all’ospedale di Macerata e Leonardo D’Amico presidente degli Old Lions Macerata squadra che milita nel campionato di serie B di Subbuteo composta da giocatori provenienti da tutta la provincia oltre al top player milanese Mirko Balio. I due eventi sono inseriti nel programma della Festa di Città dell’1 e 2 giugno.