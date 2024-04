“Pomeriggio a casa” è un’attività voluta dall’A.Ma.Rt. associazione Macerata radio terapia per promuoversi, essere presente nel pensiero dei maceratesi e perché no? essere oggetto di donazione del 5 x 1000. Si tratta di eventi gratuiti in case private riservati a un numero ristretto di persone e volti a sensibilizzare sul tema della radioterapia. «Questa nostra associazione – spiega la presidente Alessandra Monteverde Spada – che ha tra i vari scopi istituzionali soprattutto quello di sensibilizzare la collettività e promuovere attività culturali, non solo sul campo delle terapie delle malattie neoplastiche curabili e guaribili con la radioterapia, si è costituita oltre 20 anni fa, per volontà di alcuni insegnanti, dolorosamente colpiti dalla morte di un loro allievo, di alcuni medici e tecnici dell’Unità operativa e di persone probe che in qualche modo erano state coinvolte dalle attività del Reparto».

L’A.Ma.Rt. pertanto vive al fianco della Radioterapia dando sostegno soprattutto ai pazienti e ai loro cari che, nelle brevi o lunghe terapie, devono sentirsi sereni proprio come a casa.

«Questa è stata la cifra – continua Monteverde – che ha connotato i nostri incontri del Pomeriggio, per volere, grazie alla impagabile accoglienza dei proprietari, far vivere la sensazione di uno spazio conosciuto da sempre e che ci è particolarmente difficile lasciare».

Il primo dei tre eventi, anche patrocinati dal Comune, programmati nel corso dell’aprile si svolgerà, domani, 11 aprile a casa Serra, all’ultimo piano del palazzo curvilineo che si affaccia su Piazza della Vittoria al numero 1, dalle 17 e 15 in poi, quando si alterneranno musiche di Rota e Morricone eseguite al pianoforte dal maestro Alessandro Menichelli coordinate con brani tratti da “Il padrino” di Mario Puzo interpretati da Piero Piccioni. I prossimi incontri, con le stesse modalità di alternanza musica e lettura e prenotazione, sono stati fissati per mercoledì 17 aprile a casa Francesconi, per 20 bambini accompagnati da 1 genitore, e martedì 23 aprile a palazzo Marefoschi per 30 persone.