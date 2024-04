Anche Montefano ha il suo ecopunto

Stamattina Montefano ha accolto l’apertura del suo ecopunto, lungo la provinciale Settempedana. Un’importante iniziativa volta a promuovere la sostenibilità ambientale e il corretto smaltimento dei rifiuti. L’ecopunto offre la possibilità di riciclare in modo responsabile una vasta gamma di materiali: pile stilo esauste, cartucce per stampanti, batterie al litio e piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche non più funzionanti.

La sindaca Angela Barbieri ha commentato con soddisfazione: «Questo nuovo servizio è un ulteriore passo verso la promozione di pratiche ecosostenibili, che nascono dalla conoscenza dell’importanza del riciclo e della corretta gestione dei rifiuti, per la salvaguardia dell’ambiente e la riduzione dell’impatto dei rifiuti sull’ecosistema. Invito tutti i miei concittadini a sfruttarlo appieno, anche attraverso questi piccoli e semplici gesti possiamo contribuire alla conservazione del nostro ambiente per le generazioni future».