Divieto di transito in via Crescimbeni

Regolamentazione temporanea della circolazione in via Crescimbeni a Macerata per consentire l’esecuzione di lavori edili. A stabilirlo un’ordinanza della Polizia locale valida per la giornata di domani, martedì 9 aprile, dalle 8,30 alle 12,30.

Il provvedimento prevede in via Crescimbeni (tratto compreso tra via XX Settembre e via Lauri): divieto di transito, eccetto residenti per accesso aree private fino a civico 63 e istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli in uscita, da entrambi i lati.

In via Crescimbeni (tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via XX Settembre) divieto di transito eccetto carico e scarico e residenti per accesso aree private fino a civico 63 e obbligo di svolta a destra verso via XX Settembre, eccetto residenti per accesso aree private fino a civico 63.

In via XX Settembre (tratto compreso tra via Ricci e via Crescimbeni) inversione del senso di marcia, con senso unico a salire, direzione obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da via Crescimbeni e direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da piazza Oberdan. In via Domenico Ricci / piazza Vittorio Veneto: direzione obbligatoria a sinistra, verso via P. Matte Ricci, per l’uscita dal centro storico.