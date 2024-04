In un tempo in cui la famiglia sembra aver perduto il suo valore, i Perticarari, originari di Pollenza hanno deciso ieri di ritrovarsi insieme per una grande festa.

Dal 1904, data di nascita del nonno capo stipite Attilio Perticarari fino a ieri precisamente 120 anni dopo, si sono ritrovati tutti i componenti della grande famiglia. Attilio e Pierina sua moglie hanno generato ben 9 figli da cui discendono cinque generazioni che in una domenica piena di sole e di allegria hanno deciso di ritrovarsi per festeggiare proprio la “cuginanza” e festeggiare il vero valore della famiglia.

I 19 cugini, dal più grande Egidio Perticarari di 70 anni, fino a al cugino più piccolo, hanno radunati tutti i loro figli, nipoti e pronipoti, totale 74 componenti della famiglia Perticarari, compresa l’ultima pronipote arrivata Regina con soli 2 mesi e mezzo. «Mantenere sempre al centro della vita il valore di una famiglia – scrivono i Perticarari – è come avere sempre un porto dove rifugiarsi. Non dimenticare mai le nostre radici alle quali dobbiamo solo dire grazie per averci dato dei grandi valori che sebbene siano passati 120 anni rimangono sempre accesi nei nostri cuori».