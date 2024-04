“Dove crescono i papaveri”, il libro della maceratese Margherita Forconi presentato alla Bottega del Libro di Macerata ieri. Si tratta di quattro storie descritte con delicatezza e cuore e che narrano storie di vita quotidiana. L’incontro di ieri si è svolto nel nuovo spazio della libreria dedicato anche agli incontri con gli autori. Forconi è una giovane autrice, ha appena 21 anni, ed è già al suo secondo lavoro letterario dopo aver pubblicato “Ora che siamo soli” con Giaconi editore. Si è parlato anche di quel testo ieri nel corso della presentazione di Dove crescono i papaveri. Il testo viene raccontato come «quattro storie che sanno d’estate, passeggiate notturne su di un asfalto ancora bollente, di brezze fredde che solleticano pelli umide». Si parla di quattro donne ognuna alla ricerca di se stessa: Maria, Lucia, Sara e Bianca. Storie che da uno zoom su di un particolare come una lacrima o una scritta si allargano ad un territorio più vasto per scoprire la quotidianità di queste donne, i loro passati, le loro debolezze e la loro ricerca di se stesse.