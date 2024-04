«Lungo la costa dell’Adriatico sorge “S’nigaja” una pianeggiante città sul mare, protetta dalla Rocca Roveresca e con un meraviglioso centro storico. Una leggendaria località balneare famosa per la sua “spiaggia di velluto”, gli stabilimenti balneari e chalet festaioli, ma ricca di Storia e Tradizioni, antiche quanto i Galli che l’hanno colonizzata! Fritto misto, grigliata dell’Adriatico, brodetto senigalliese… qui si cena accarezzati dalla brezza marina. Sono a Senigallia… Stay rock!».

Con un post su Facebook e una foto in spiaggia davanti alla Rotonda, lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese ha annunciato il suo arrivo a Senigallia dove registrerà una delle puntate del format “Quattro Ristoranti”.

A sfidarsi, secondo indiscrezioni, saranno: “La Tartana”, il “Tajamare”, la “Terrazza Marconi” e il “Bruna Bistrot” mentre la puntata andrà in onda in autunno su Tv8.