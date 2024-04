A dodici anni dai fatti e dopo due condanne (in primo e secondo grado) la Cassazione annulla e rimanda ad un nuovo processo a Perugia. La vicenda riguarda una presunta bancarotta con fatti che risalgono al 2012. Sotto accusa Roberto Bambozzi, 59 anni, residente a Macerata, che all’epoca, secondo l’accusa, era amministratore unico della ditta “Moda Blu srl” di Civitanova che venne dichiarata fallita il 12 aprile 2012. Secondo l’accusa avrebbe distratto 43mila euro facendo dei prelievi tra il febbraio e l’aprile del 2009.

Inoltre era accusato di aver distratto tre autocarri del valore di 60mila euro e beni strumentali oggetto di contratto di locazione finanziaria (stipulato nel 2008) e che avevano un valore di oltre 118mila euro.

Inoltre era accusato di aver sottratto i libri e le scritture contabili. In primo grado era stato condannato a 3 anni e 4 mesi per bancarotta. Sentenza confermata anche in appello. I legali di Bambozzi, gli avvocati Giancarlo Giulianelli e Sergio Del Medico hanno fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il loro assistito non fosse che un amministratore formale della ditta e che non avesse poteri gestionali. In base a questo hanno chiesto l’annullamento della sentenza d’appello. La Cassazione ha annullato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per un nuovo processo.

(Gian. Gin.)