I tori di razza marchigiana delle aziende Morica di Pollenza e Mei di Morrovalle presenti ad Agriumbria, la fiera dell’intera filiera agrozooalimentare in pieno svolgimento a Bastia.

La parte zootecnica è ampiamente rappresentata all’interno della manifestazione dove si svolge la mostra nazionale dei bovini di razza Chianina, Romagnola nonché di due razze francesi come la Limousine e la Charolaise.

C’ è inoltre la presentazione di altre specie e razze.

Per i bovini di razza marchigiana è stato riservato uno spazio limitato in quanto gli stessi partecipano unicamente a titolo espositivo, sono presenti circa dieci capi. L’ultima mostra nazionale per la razza marchigiana si è svolta nel 2023 Benevento.

Il settore attende che la mostra nazionale della Marchigiana (Raci) ritorni al centro fiere di Macerata dopo 4 anni di assenza, prima per il Covid e poi per i lavori alla struttura.

A Bastia unica consolazione per la razza Marchigiana è che la stessa è stata accolta con entusiasmo dalle autorità nazionali e locali; sia il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che il presidente dell’Aia Roberto Nocentini, hanno avuto modo di apprezzarla da vicino.