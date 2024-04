Completato il restyling dello stadio “Dell’Immacolata” di Montefano. Un intervento da 559.588 euro, finanziato per la per la maggior parte (344.588 euro) con risorse ottenute dal Fondo sport e periferie, per il resto (215mila euro) con fondi comunali.

«Nel concepire il progetto – spiega l’amministrazione – sono stati integrati valori cruciali come la promozione delle pari opportunità, la diffusione dei principi di non discriminazione, l’inclusione sociale e la partecipazione allo sport dei disabili, minoranze etniche e gruppi socialmente vulnerabili. Il progetto di adeguamento del campo sportivo comunale ha ottenuto l’approvazione della commissione aggiudicatrice per la sua qualità e gli obiettivi ambiziosi che si propone di raggiungere, rappresentando una delle prime iniziative sostenute dal Comune attraverso i finanziamenti governativi disponibili».

I lavori di adeguamento hanno avuto per oggetto il completamento della recinzione dell’area da gioco, la realizzazione di separazione tra tifoserie locali e ospiti, una piattaforma elevatrice e l’ampliamento della tribuna esistente per consentire l’accesso agli spettatori disabili. Inoltre sono stati realizzati nuovi servizi igienici per gli spettatori, è stata installata l’illuminazione ordinaria e di emergenza della tribuna, è stato aggiornato l’impianto di illuminazione del campo con proiettori a led per ridurre i consumi energetici ed è stato installato un impianto fotovoltaico sulla copertura della tribuna esistente con sistema di accumulo per utilizzare energie rinnovabili.

La sindaca Angela Barbieri commenta con soddisfazione il termine dei lavori: «L’inaugurazione dei lavori di adeguamento del nostro campo sportivo segna un passo significativo per Montefano nel promuovere l’accessibilità, l’inclusione e lo sviluppo sportivo della cittadina, e conferma l’impegno di questa Amministrazione a procedere con determinazione per garantire una Montefano in linea con i tempi e le esigenze della sua comunità. Attraverso progetti come questo – il cui reperimento di finanziamenti pubblici non è stato affatto semplice visto l’importante intervento strutturale – diamo segno della volontà di realizzare interventi pubblici di rilevanza sociale ed infrastrutturale a tutto vantaggio della cittadinanza. Ringraziamo la società Sport e Salute per la gestione del finanziamento del Fondo Sport e Periferie 2020, l’impresa appaltatrice B.IE S.n.c. di Bravi Francesco e Ubaldo di Cingoli, il progettista e direttore dei lavori Elio Ottaviani, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Daniele Talevi, il collaudatore statico Genc Dermani e la Ssd Montefano Calcio per la preziosa collaborazione durante i lavori»