Sulla A14, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il casello Fermo-Porto San Giorgio per tre notti: lunedì 8 e martedì 9 aprile dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo in entrata in entrambe le direzioni. Poi, con lo stesso orario, anche mercoledì 10 aprile in entrata verso nord. L’alternativa consigliata è di entrare in autostrada a Pedaso o Porto Sant’Elpidio.