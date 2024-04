E’ stato suggellato ieri il patto di fratellanza tra il comune di Fiuminata e quello di Civitavecchia in nome della transumanza, fenomeno secolare che ha visto tanti allevatori di ovini dell’epoca spostarsi dagli Appennini marchigiani fino ai territori attorno a Civitavecchia e viceversa per lo sverno. Oltre ai discorsi beneauguranti dei due sindaci Vincenzo Felicioli ed Ernesto tedesco, hanno preso la parola l’assessore alla cultura del comune laziale Simona Galizia, che è stata il motore trainante per l’aspetto organizzativo. Molto apprezzato l’intervento dell’anziano Pietro Duri, figlio e nipote di allevatori che praticarono per anni la transumanza e che ha voluto testimoniare la genuinità, l’onestà ed il sacrificio degli avi. A conclusione della cerimonia si è consumato un rinfresco con l’immancabile brindisi di commiato per uno scambio della visita a Fiuminata tra poche settimane.