E’ finita in tragedia quella che doveva essere una giornata di festa, intorno alle 20, un’auto con 5 ragazzi a bordo è finita fuori strada a Francavilla d’Ete, in contrada Ponte Ete, lungo la Strada provinciale Corridoniana, quasi al confine con il Maceratese.

Nell’incidente purtroppo uno dei giovani, di circa 20 anni, ha perso la vita. Nulla hanno potuto fare per lui i soccorritori, arrivati tempestivamente con 3 ambulanze del 118 e 2 automediche, insieme con i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo ed i carabinieri.

Un altro ragazzo è in gravissime condizioni ed è stato trasportato subito all’ospedale di Torrette di Ancona con l’ambulanza (l’eliambulanza non ha potuto decollare a causa del vento). A distanza di poco tempo, dopo la valutazione del personale sanitario, anche per altri due è stato deciso il trasferimento al Trauma Center del capoluogo dorico. Il quarto si trova al momento al pronto soccorso dell’ospedale “Murri” di Fermo, pure in condizioni serie. La ricostruzione della dinamica dell’incidente, e capire il motivo dell’uscita di strada, sarà compito dei carabinieri. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e al tratto di strada, teatro della tragedia.

(In aggiornamento)