di Andrea Cesca

A distanza di quattro mesi la Recanatese riesce a muovere la classifica in trasferta, i giallorossi tornano a casa con un punto da Pineto, si lasciano alle spalle la Vis Pesaro e salgono in quartultima posizione a tre lunghezze dalla zona salvezza.

Al “Pavone-Mariani” finisce 0 a 0 con i padroni di casa che falliscono un calcio di rigore con Volpicelli, bravo il portiere Meli nella circostanza. Il Pineto colleziona le migliori occasioni da rete in una partita che non ha offerto grandi emozioni, da segnalare l’infortunio occorso all’arbitro sul finire del primo tempo, sostituito dal quarto uomo in avvio di ripresa.

Il Pineto specializzato in pareggi, con questo siamo a diciotto, ipoteca la permanenza in Serie C che invece è tutta la conquistare per i leopardiani nelle restanti quattro partite. «Vogliamo a tutti i costi un risultato positivo» ha detto Giacomo Filippi prima della partenza per l’Abruzzo.

La Recanatese dopo la terza vittoria consecutiva in casa, arrivata nel derby con l’Ancona, punta a fare bottino pieno anche in trasferta. L’ultimo risultato utile lontano dalle mura amiche risale al 2 dicembre (pareggio a Carrara) la vittoria fuori casa manca dal 29 ottobre (a Pescara). Al “Pavone-Mariani” Filippi non cambia modulo, la novità è rappresentata dalla presenza nell’undici titolare di Fiorini, Carpani viene avanzato sulla trequarti, Lipari si accomoda in panchina. Una disattenzione di Ingrosso dopo 5’ non viene sfruttata dalla Recanatese, Melchiorri all’interno dei propri sedici metri rimette palla a centro area, nessuno dei compagni è pronto ad intervenire.

Il risultato si potrebbe sbloccare al 12’quando l’arbitro ravvisa un fallo di mano in area di Raparo e assegna il calcio di rigore ai padroni di casa, le proteste veementi dei giallorossi sembrano far tornare sui propri passi il direttore di gara che poi dopo un consulto con il proprio assistente conferma: sul dischetto degli undici metri si presenta Volpicelli, Meli intuisce la traiettoria e respinge. Scampato il pericolo la Recanatese prova a spingersi nuovamente in avanti ma i ritmi sono compassati, di occasioni da gol neanche l’ombra.

Il Pineto trova la rete al 34’ con Ingrosso che gira in fondo al sacco un calcio di punizione tagliato di Volpicelli, l’arbitro non convalida per un fallo in attacco ai danni di Peretti; il difensore si fa male ed è costretto a lasciare il terreno di gioco, al suo posto entra Veltri. Pochi istanti prima del riposo cade a terra l’arbitro, Samuele Andreano mette male la gamba sinistra e viene soccorso dai sanitari, il direttore di gara fischia il riposo ed esce zoppicando. Il riposo si protrae oltre i quindici regolamentari, le squadre tornano in campo ma manca la terna arbitrale, Andreano non recupera, il secondo tempo sarà diretto dal quarto ufficiale Nico Valentini di Brindisi. L’ex Lombardi, Volpicelli poi Marafini provano a sorprendere Meli dalla distanza ma la partita non decolla. I tre punti farebbero davvero comodo alla Recanatese che nelle restanti quattro partite dovrà affrontare avversarie più quotate, vale a dire Carrarese, il Cesena già promosso in Serie B, Gubbio e Virtus Entella. Al 68’ Melchiorri va alla conclusione con un destro potente da posizione defilata, Tonti respinge, quelli del Pineto si lamentano perché c’è un giocatore locale a terra. La partita si sveglia dal torpore al 76’ con il Pineto che colleziona due palle gol nella stessa azione, la prima la sciupa Borsoi, poi Shiba si sostituisce a Meli e scherma sulla linea di porta il tiro a botta sicura di Chakir. Gli abruzzesi ci prendono gusto, all’81’ Meli para in due tempi su Volpicelli. Poi non succede più nulla.

PINETO (4-3-3): Tonti; Marafini (33’ st Villa), De Santis, Ingrosso, Borsoi (33’ Teraschi); Amadio (26’ st Manu), Germinario, Lombardi; Volpicelli, Gambale (26’ st Chakir), Sannipoli (43’ st Baggi). A disp.: Mercorelli, Tavoni, Njambe, Della Quercia, Evangelisti, Traini, Foglia, Iaccarino, Pellegrino. All. Beni.

RECANATESE (3-4-2-1): Meli; Shiba, Ferrante, Peretti (36’ pt Veltri); Raimo, Raparo (36’ st Ferretti), Fiorini (15’ st Morrone), Pelamatti; Carpani, Sbaffo; Melchiorri (36’ st Guidobaldi). A disp.: Mascolo, Allievi, Prisco, Lipari, Mazia, Rizzo, Ahmetaj. All. Filippi.

TERNA ARBITRALE: Samuele Andreano di Prato (assistenti Palla di Catania e Montanelli di Lecco, quarto ufficiale Valentini di Brindisi).

Note: ammoniti Borsoi, Sbaffo, Sannipoli. Calci d’angolo 2 a 2. Recupero: 5’ (2’+3’).