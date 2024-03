«Scuole tutte rinnovate, lavori realizzati e in atto per circa 16,5 milioni di euro, di cui 16 milioni tutti finanziati con fondi europei, statali e regionali». A dirlo è il sindaco di Recanati Antonio Bravi che correrà per il secondo mandato alle elezioni del 7 e 8 giugno.

«Le scuole di Recanati – si legge in una nota del Comune – pilastri fondamentali della comunità e della crescita delle future generazioni, sono tutte al centro di importanti interventi di ristrutturazione e riammodernamento da parte dell’amministrazione Bravi, senza pesare sul bilancio pubblico grazie all’abilità di reperire continuamente fondi regionali nazionali ed europei. Un esempio tangibile di un’amministrazione virtuosa, orientata al miglioramento concreto della qualità della vita dei cittadini e all’empowerment delle giovani generazioni».

«In questi cinque anni di mandato, le scuole sono state una delle priorità più importanti della nostra azione di governo. – dichiara il sindaco Antonio Bravi – Abbiamo progettato interventi su 16 edifici scolastici, i quali, uniti a quello di efficientamento energetico e adeguamento antisismico della scuola primaria Lorenzo Lotto e agli interventi di sicurezza sismica ed antincendio di Palazzo Venieri, sede del liceo classico Leopardi, vanno a coprire il 100% degli edifici scolastici di proprietà comunale. Interventi per quasi 28 milioni di euro, a cui si aggiungono i circa 3 milioni di euro per la Lorenzo Lotto e il liceo classico e la palestra di Palazzo Venieri, tra cui realizzati o in corso di realizzazione lavori per circa 16,5 milioni di euro, di cui 16 milioni tutti finanziati con fondi reperiti europei, statali e regionali».

A seguire lo stato dell’arte dei lavori sulle scuole recanatesi.

Sono in atto i lavori di ampliamento e ade­guamento sismico dell’asilo nido comunale del valore di circa 1,5 milioni di euro, interamente finanziati con i bandi vinti del Pnrr e su fondi statali nel pieno rispetto del cronoprogramma. L’intervento cominciato nel novembre scorso prevede l’ampliamento dell’immobile finalizzato alla creazione di 31 nuovi posti, unitamente all’adeguamento sismico e all’ efficientamento energetico di tutto l’edificio.

«Ricordiamo che nell’estate del 2022 – prosegue la nota – sono stati realizzati con i fondi del Pnrr, i la­vori di adeguamento sismico della scuola primaria di Pit­tura del Braccio e delle scuole dell’infanzia di Via Camerano, di­ Via A. Moro e di Montefiore, per un investimento complessivo di circa 730 mila euro».

Nel novembre 2023 sono stati consegnati alla ditta appaltatrice anche i lavori per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia dell’I.C. B.Gigli che sostituirà le scuole dell’infanzia, attualmente in locazione, M. Ventre e Via Kennedy/Villa Teresa del valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro, di cui circa 2,2 milioni di euro finanziati sul Pnrr e su fondi statali e poco più di 300 mila euro con fondi comunali. Il nuovo edificio potrà ospitare 123 alunni.

Il Comune di Recanati è in attesa di essere ammesso a finanziamento per gli interventi di adeguamento sismico ed efficientamento ener­getico della scuola secondaria di 1° grado Patrizi per un valore di 5 milioni di euro e della scuola primaria Carlo Urbani per un valore di 3,5 milioni di euro, per la cui progettazione definitiva è stato già ottenuto un finanziamento di circa 80 mila euro.

E’ stato candidato a finanziamento su fondi del Pnrr anche l’Intervento di riqualificazione funzionale mediante ampliamento ed implementazione dell’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia di Via Aldo Moro per un importo di 875 mila euro e l’intervento di adeguamento sismico della scuola dell’Infanzia di via Camerano con opere edili ed impiantistiche connesse all’efficientamento energetico per un importo di 1,8 milioni di euro.

Per quanto concerne l’impiego dei fondi del sisma per le scuole, nel corso del 2023 sono stati raggiunti due importanti traguardi: è stato riconsegnato alla città il complesso scolastico di San Vito, migliorato sismicamente con interventi di circa 3 milioni di euro.

Nel febbraio scorso sono stati consegnati alla ditta appaltatrice i lavori per la ri­costruzione della scuola prima­ria B. Gigli per un valore complessivo dell’intervento di 7,2 milioni di euro integralmente finanziati, lavori che saranno conclusi nell’arco di tre anni.

Sempre nel 2023 sono stati richiesti e ottenuti dall’Amministrazione comunale fondi per circa 672 mila euro per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico mediante la sostituzione degli infissi nella scuola primaria e dell’iInfanzia Le Grazie, la scuola primaria Carlo Urbani, la scuola secondaria di 1° grado Patrizi e il liceo classico Giacomo Leopardi a Palazzo Venieri.

«Da ultimo – conclude la nota – da segnalare anche numerosi altri canali di finanziamento capillari, sia statali che regionali, che l’amministrazione Bravi ha saputo intercettare ed assicurarsi per migliorare ancora di più il livello qualitativo delle scuole del territorio e il grado di benessere degli studenti come i 135 mila euro destinati alla ristrutturazione e alla riqualificazione dei parchi giochi esterni nonché alla fornitura di attrezzature ludiche e didattiche. Di particolare rilievo anche il finanziamento di 80 mila euro ottenuto su fondi regionali per l’installazione di impianti di Ventilazione Meccanica Controllata in tutte le aule della scuola primaria Pintura del Braccio e della scuola primaria Le Grazie».