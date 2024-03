Rifacimento del manto stradale dopo i lavori per la fibra ottica, il comune di Porto Recanati diffida la ditta Open fiber. In questi giorni in città sono iniziati alcuni cantieri per l’implementazione della fibra ottica, lavori che richiedono la distruzione dell’asfalto e il conseguente rifacimento.

Ma è proprio in questa fase che all’ufficio tecnico del Comune sono arrivate numerose segnalazioni di cittadini che lamentavano la modalità con la quale la ditta privata si occupa del ripristino dell’asfalto: «tali segnalazioni denunciavano molteplici problematiche quali l’accumulo di materiali, un’esecuzione sommaria ed inadeguata dei lavori, versamento di catrame su alcune caditoie tanto da determinarne la chiusura, con tutti i rischi derivanti in termini di sicurezza – fa sapere il sindaco Andrea Michelini – nella giornata di mercoledì rappresentanti dell’ufficio tecnico e il consigliere con delega alla protezione civile Gianluigi Serena hanno effettuato i dovuti sopralluoghi accertando l’evidenza delle suddette problematiche. Di conseguenza, l’assessorato ai lavori pubblici e l’ufficio tecnico hanno deciso di formalizzare un atto di diffida nei confronti della ditta di Milano che la impegna a una maggiore attenzione sulle modalità esecutive dell’appalto e a un adeguato e immediato ripristino delle situazioni ammalorate».