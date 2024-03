di Laura Boccanera

In tre mesi sono 28 i veicoli che la polizia locale ha trovato sprovvisti di assicurazioni (elevando altrettante multe), sette erano in stato di abbandono. In due casi i conducenti del veicolo viaggiavano nonostante la confisca. In aumento anche gli incidenti: 46 nel primo trimestre a fronte dei 35 dello scorso anno.

Dati e numeri forniti dalla polizia locale e relativi al primo trimestre del 2024 e che sono all’attenzione della comandante Daniela Cammertoni e del commissario Eugenio Autiero coadiuvati dai due sostituti commissari Andrea Pieragostini e Mariano Fiè. Numeri che fotografano un fenomeno in crescita e che tocca trasversalmente categorie sociali, di genere e anagrafiche di ogni tipo.

Il focus principale è sui dati relativi ai veicoli riscontrati in circolazione senza assicurazione: sono 28 nei primi 3 mesi dell’anno, di cui 7 in stato di abbandono. Un numero esponenzialmente aumentato: nel 2023 sono stati 14 in tutto l’anno.

«Ci troviamo di fronte ad un aumento considerevole – commenta la comandante Daniela Cammertoni – frutto di una recrudescenza del fenomeno, ma anche di una maggiore attenzione da parte del comando verso questo tipo di reati che si è concretizzato in maggiori controlli resi più agevoli grazie ad un numero finalmente congruo di agenti nel comando e di strumentazioni tecnologiche che facilitano il lavoro, dalle banche dati ai sistemi di lettura targhe come Ocr e polis street». Una parte di accertamenti ha riguardato anche i veicoli con la revisione scaduta per i quali scatta una sanzione e la sospensione immediata della circolazione, in questo caso sono 32 le violazioni accertate. In due casi addirittura la polizia municipale ha rilevato la presenza di automobilisti alla guida con un veicolo per il quale era scattata la sospensione. Per il trasgressore salatissima la multa pari a 1.998 euro.

Di pari passo anche l’attività infortunistica e legata ad accertamenti su furti di veicoli: nei primi 90 giorni dell’anno sono stati ritrovate 4 auto rubate nel territorio. Sono invece 46 gli incidenti nei primi tre mesi dell’anno, a fronte dei 35 dello stesso periodo dello scorso anno. La via più pericolosa è la statale 16 nel tratto di via Martiri di Belfiore, all’altezza dell’ingresso dell’hotel Cosmopolitan. Non sono mancati anche verbali di accertamento per automobilisti in panne a seguito di danneggiamenti provocati dall’asfalto accidentato. Pressoché quotidiane le segnalazioni al comando.