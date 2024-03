Sequestrata in una parrucchieria e palpeggiata: rinviati a giudizio due parrucchieri. Oggi si è svolta l’udienza davanti al gup Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata. I fatti contestati sarebbero avvenuti il 17 settembre del 2022. La ragazza, di origine pakistana, era in Italia per vacanza. Quel giorno, secondo l’accusa (sostenuta dal pm Vincenzo Carusi) sarebbe entrata in un negozio di Civitanova per chiedere una traduzione. All’interno c’erano i gestori, due parrucchieri, pure loro pakistani, di 37 e 34 anni.

Secondo l’accusa la ragazza sarebbe stata sequestrata dai due parrucchieri e portata in bagno. Le avrebbero preso il cellulare, la collana e il portafoglio con all’interno 1.150 sterline. L’avrebbero palpeggiata e uno di loro avrebbe cercato di avere un rapporto sessuale. La ragazza sarebbe anche stata picchiata con pugni al collo e alla testa, minacciata e ferita con un rasoio. La ragazza, per riuscire a fuggire, aveva finto di seguire i due uomini in un altro luogo per assecondarli e appena fuori dal negozio era scappata. I due pakistani sono finiti sotto accusa per violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, rapina e lesioni personali (la donna aveva riportato ferite con prognosi di 20 giorni). I due uomini sono difesi dall’avvocato Francesco Giorgio Laganà, oggi sostituito dal legale Mauro Chiariotti, contestano con forza le accuse. La ragazza si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Marica Pezzani. Il processo si aprirà al tribunale di Macerata il 27 maggio.

(Gian. Gin.)